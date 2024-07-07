Ворожі штурми на Оріхівському напрямку та на лівобережжі Дніпра успіху не мали, - Сили оборони Півдня
Ворог не полишає намірів вибити наші підрозділи із зайнятих позицій.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сил оборони Півдня.
Як зазначається, на Оріхівському напрямку окупанти здійснили 4 штурми. Успіху не мали.
"На лівобережжі Дніпра, на тимчасово окупованій Херсонщині ворог здійснив 5 штурмів. Зазнавши втрат, відійшов на свої вихідні позиції", - додають у Силах оборони.
Також наголошується, що в операційній зоні Сил оборони Півдня триває щоденне контрбатарейне протистояння та відбиття ворожих штурмів.
Сили оборони продовжують здійснювати комплексні заходи з утримання позицій.
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Ворожі штурми на Оріхівському напрямку та на лівобережжі Дніпра успіху не мали