Росіяни обстріляли з артилерії село на Херсонщині: загинув чоловік

Російська армія обстріляла з артилерії село Дніпровське на Херсонщині. Унаслідок обстрілу загинув чоловік.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

"Ввечері під вогнем ворожої артилерії опинилось село Дніпровське Білозерської громади", - написав він.

"На жаль, від отриманих травм загинув місцевий житель. Його особа нині встановлюється", - додав Прокудін.

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Нагадаємо, 6 липня о 04:00, російська армія з артилерії обстріляла один із населених пунктів Бериславського району Херсонської області - загинули двоє людей.