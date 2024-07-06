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Новини Війна
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Росіяни обстріляли з артилерії село на Херсонщині: загинув чоловік

через обстріл на Херсонщині загинув чоловік

Російська армія обстріляла з артилерії село Дніпровське на Херсонщині. Унаслідок обстрілу загинув чоловік.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

"Ввечері під вогнем ворожої артилерії опинилось село Дніпровське Білозерської громади", - написав він.

"На жаль, від отриманих травм загинув місцевий житель. Його особа нині встановлюється", - додав Прокудін.

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Нагадаємо, 6 липня о 04:00, російська армія з артилерії обстріляла один із населених пунктів Бериславського району Херсонської області - загинули двоє людей.

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обстріл (29195) жертва (256) Херсонська область (5882)


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