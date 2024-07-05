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Окупанти дронами атакували бригаду швидкої допомоги у Станіславі на Херсонщині. ФОТО

Російські окупанти дронами атакували бригаду екстреної медичної допомоги у Станіславі на Херсонщині.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ.

російський дрон атакував бригаду швидкої на Херсонщині

Постраждав фельдшер — отримав черепно-мозкову травму. Наразі йому надається медична допомога.

російський дрон атакував бригаду швидкої на Херсонщині

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бригада швидкої потрапила під ворожий обстріл на Харківщині: поранено троє цивільних, пошкоджено реанімобіль. ФОТОрепортаж

Автор: 

швидка (268) Ляшко Віктор (1517) дрони (4909) Херсонська область (5882)


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Ну підАри, шо говорити...
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05.07.2024 20:44 Відповісти
Звичайна буденність..
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05.07.2024 20:44 Відповісти
ну це були б не підари, якби такого не зробили... хоча вони в будь-якому випадку - підари!
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05.07.2024 20:55 Відповісти
 
 