Окупанти дронами атакували бригаду швидкої допомоги у Станіславі на Херсонщині. ФОТО
Російські окупанти дронами атакували бригаду екстреної медичної допомоги у Станіславі на Херсонщині.
Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ.
Постраждав фельдшер — отримав черепно-мозкову травму. Наразі йому надається медична допомога.
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Ivan Ivan #403337
показати весь коментар05.07.2024 20:44 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Pawlo Kit
показати весь коментар05.07.2024 20:44 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Дмитрий Питалов #420485
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