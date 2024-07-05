Оккупанты дронами атаковали бригаду скорой помощи в Станиславе на Херсонщине. ФОТО
Российские оккупанты дронами атаковали бригаду экстренной медицинской помощи в Станиславе на Херсонщине.
Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ.
Пострадал фельдшер - получил черепно-мозговую травму. Сейчас ему оказывается медицинская помощь.
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Ivan Ivan #403337
показать весь комментарий05.07.2024 20:44 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Pawlo Kit
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Дмитрий Питалов #420485
показать весь комментарий05.07.2024 20:55 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
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