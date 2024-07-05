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Оккупанты дронами атаковали бригаду скорой помощи в Станиславе на Херсонщине. ФОТО

Российские оккупанты дронами атаковали бригаду экстренной медицинской помощи в Станиславе на Херсонщине.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ.

російський дрон атакував бригаду швидкої на Херсонщині

Пострадал фельдшер - получил черепно-мозговую травму. Сейчас ему оказывается медицинская помощь.

російський дрон атакував бригаду швидкої на Херсонщині

Смотрите также: Бригада скорой попала под вражеский обстрел на Харьковщине: ранены трое гражданских, поврежден реанимобиль. ФОТОРЕПОРТАЖ

Автор: 

скорая (367) Ляшко Виктор (1365) дроны (4104) Херсонская область (4890)


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Ну підАри, шо говорити...
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05.07.2024 20:44 Ответить
Звичайна буденність..
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05.07.2024 20:44 Ответить
ну це були б не підари, якби такого не зробили... хоча вони в будь-якому випадку - підари!
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05.07.2024 20:55 Ответить
 
 