Ворог обстріляв село у Бериславському районі: є жертви. ФОТО

6 липня 2024 року, о 04:00, російська армія з артилерії обстріляла один із населених пунктів Бериславського району Херсонської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

Як зазначається, окупанти поцілили по приватному будинку. Під його завалами рятувальники виявили тіла чоловіка та жінки.

За процесуального керівництва Бериславської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

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