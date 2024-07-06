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Ворог обстріляв село у Бериславському районі: є жертви. ФОТО

6 липня 2024 року, о 04:00, російська армія з артилерії обстріляла один із населених пунктів Бериславського району Херсонської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

Як зазначається, окупанти поцілили по приватному будинку. Під його завалами рятувальники виявили тіла чоловіка та жінки.

За процесуального керівництва Бериславської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

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удар по Бериславському району

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обстріл (29195) жертви (1817) Херсонська область (5882)


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Жоден день не проходить без вбиств рашиською ордою мирних громадян ,це свідомий геноцид проти українців ,що б там не говорили але навіть німецькі нацисти свідомо не воювали з мирним населенням ,рашиські варвари перевершили всіх.
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06.07.2024 09:52 Відповісти
 
 