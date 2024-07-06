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Враг обстрелял село в Бериславском районе: есть жертвы. ФОТО

6 июля 2024 года, в 04:00, российская армия из артиллерии обстреляла один из населенных пунктов Бериславского района Херсонской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

Как отмечается, оккупанты попали по частному дому. Под его завалами спасатели обнаружили тела мужчины и женщины.

Под процессуальным руководством Бериславской окружной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Смотрите: Оккупанты дронами атаковали бригаду скорой помощи в Станиславе на Херсонщине. ФОТО

удар по Бериславському району

Автор: 

обстрел (27820) жертвы (2097) Херсонская область (4890)


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Жоден день не проходить без вбиств рашиською ордою мирних громадян ,це свідомий геноцид проти українців ,що б там не говорили але навіть німецькі нацисти свідомо не воювали з мирним населенням ,рашиські варвари перевершили всіх.
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06.07.2024 09:52 Ответить
 
 