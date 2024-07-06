Враг обстрелял село в Бериславском районе: есть жертвы. ФОТО

6 июля 2024 года, в 04:00, российская армия из артиллерии обстреляла один из населенных пунктов Бериславского района Херсонской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

Как отмечается, оккупанты попали по частному дому. Под его завалами спасатели обнаружили тела мужчины и женщины.

Под процессуальным руководством Бериславской окружной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

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