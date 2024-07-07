Воины-зенитчики сбили российский Су-25 на Донетчине, - ОСГВ "Хортица"

Воины-зенитчики отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко сбили российский Су-25 в Донецкой области.

Об этом сообщили в ОСГВ "Хортица", передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, на Покровском направлении украинские военные сбили российский самолет Су-25, который обстреливал позиции подразделений Сил обороны.

"Воины-зенитчики отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко, приземлили очередной штурмовик Су-25, который теперь догорает в степях украинского Донбасса", - говорится в сообщении.

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