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Новости Агрессия России против Украины Война
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Воины-зенитчики сбили российский Су-25 на Донетчине, - ОСГВ "Хортица"

Знищено російський Су-25

Воины-зенитчики отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко сбили российский Су-25 в Донецкой области.

Об этом сообщили в ОСГВ "Хортица", передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, на Покровском направлении украинские военные сбили российский самолет Су-25, который обстреливал позиции подразделений Сил обороны.

"Воины-зенитчики отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко, приземлили очередной штурмовик Су-25, который теперь догорает в степях украинского Донбасса", - говорится в сообщении.

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Знищено російський Су-25

Автор: 

самолет (3648) ОСГВ Хортица (427) уничтожение (7273) Донецкая область (10009)


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Топ комментарии
+35
Нарешті!!!!! Відлітався гівнюк!!!! Зенитникам бригпди низький уклін!!!!)))))
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07.07.2024 16:01 Ответить
+10
Ти тему не переплутав ?
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07.07.2024 16:25 Ответить
+10
ВечнАгА помёта вам, 3,14дораси.
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07.07.2024 16:27 Ответить
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Нарешті!!!!! Відлітався гівнюк!!!! Зенитникам бригпди низький уклін!!!!)))))
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07.07.2024 16:01 Ответить
сподіваюсь що розрахунки попередять у день "F".
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07.07.2024 16:05 Ответить
сподіваюсь цей день настане
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07.07.2024 16:51 Ответить
Сподіваюся, що кацапчик не встиг зістрибнути із літака.
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07.07.2024 17:02 Ответить
мінус ще одна вундервафля орківська
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07.07.2024 16:07 Ответить
Завалили чорта
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07.07.2024 16:10 Ответить
цікаво що з кацольотчиком
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07.07.2024 16:13 Ответить
будем надеяться на лучшее, на белые жигули!
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07.07.2024 16:43 Ответить
Дивлячись чим завалили. Досить міцна вафля.
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07.07.2024 16:57 Ответить
зазвичай ці вафлі проштрикуються звичайною "Іглою".
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07.07.2024 17:55 Ответить
Влучить у двигло, а подло може встигнути випробувати як техніки парашута склали.
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07.07.2024 19:59 Ответить
звісно після "ігли" більшість катапультується. Це ж не РАС-2, яка розриває сушку як тузік грєлку.
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07.07.2024 20:04 Ответить
Хоуком спробувати б можна.
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07.07.2024 22:51 Ответить
я не в курсах, чи взагалі ці ЗРК придані хоч в якійсь кількості армійській ППО.
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07.07.2024 23:05 Ответить
Колись відос проскакував - БЛА, здається, збили.... А так тиша.... І цього добра має бути як гною. Списаного вже хз скіліки часу тому назад)
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08.07.2024 00:01 Ответить
тиша - то нормально. Багато чого не показують і не розказують.
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08.07.2024 10:38 Ответить
Мабуть, це і є результати, отих подорожей по світу, громадян єрмака і його зеленського, по самітам миру??? Бо грошей з Бюджету, вгатили чимало з ОПУ, на ці Мандри «папріколу»…!! Кошторис, за інформацією бухгалтерів ДУС, вийшов чималенький… Керівництво Рахункової палати, на 100% своє з ОПУ, теж, тільки очима лупає, від вартості таких «мандрів» з челядниками від ОПУ, на літаках по Світу!!!
Оце і є, дорога допомога, Захисникам України??
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07.07.2024 16:14 Ответить
Ти тему не переплутав ?
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07.07.2024 16:25 Ответить
А ви, саме, не з отієї обслуги, з ОПУ, що літали ?
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07.07.2024 16:34 Ответить
Ти свої лозунги у темах про зесрань пости, а тут тема про збитий какапський штурмовик. Чи ти взагалі не дивишся, у яких темах спамиш ?
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07.07.2024 16:52 Ответить
Кацапський.
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07.07.2024 16:53 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=-1txRahWVjM

Достоевский: "Взаимность вранья - первое условие русского общества".

Отчего у нас все лгут, все до единого? Я убежден, что тотчас же остановят меня и закричат: «Э, вздор, совсем не все! У вас темы нет, вот вы и выдумываете, чтоб начать по эффектнее».
…С недавнего времени меня вдруг осенила мысль, что у нас в России, в классах интеллигентных, даже совсем и не может быть нелгущего человека. Это именно потому, что у нас могут лгать даже совершенно честные люди. Я убежден, что в других нациях, в огромном большинстве, лгут только одни негодяи; лгут из практической выгоды, то есть прямо с преступными целями. Ну а у нас могут лгать совершенно даром самые почтенные люди и с самыми почтенными целями. У нас, в огромном большинстве, лгут из гостеприимства.
Хочется произвесть эстетическое впечатление в слушателе, доставить удовольствие, ну и лгут, даже, так сказать, жертвуя собою слушателю. Пусть припомнит кто угодно - не случалось ли ему раз двадцать прибавить, например, число верст, которое проскакали в час времена везшие его тогда-то лошади, если только это нужно было для усиления радостного впечатления в слушателе…
Деликатная взаимность вранья есть почти первое условие русского общества - всех русских собраний, вечеров, клубов, ученых обществ и проч.
Тем не менее все это лганье, несмотря на всю невинность свою, намекает на чрезвычайно важные основные наши чертя, до того, что уж тут почти начинает выступать мировое. Например, 1) на то, что мы, русские, прежде всего боимся истины, то есть и не боимся, если хотите, а постоянно считаем истину чем-то слишком уж для нас скучным и прозаичным, недостаточно поэтичным, слишком обыкновенным и тем самым, избегая ее постоянно, сделали ее наконец одною из самых необыкновенных в редких вещей в нашем русском мире (я не про газету говорю). Таким образом у нас совершенно утратилась аксиома, что истина поэтичнее всего, что есть в свете, особенно в самом чистом своем состоянии; мало того, даже фантастичнее всего, что мог бы налгать и напредставить себе повадливый ум человеческий.
В России истина почти всегда имеет характер вполне фантастический. В самом деле, люди сделали наконец то, что всё, что налжет и перелжет себе ум человеческий, им уже гораздо понятнее истины, и это сплошь на свете. Истина лежит перед людьми по сту лет на столе, и ее они не берут, а гоняются за придуманным, именно потому, что ее-то и считают фантастичным и утопическим
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07.07.2024 16:20 Ответить
ВЕЛИКИЕ РУССКИЕ О СВОЕМ НАРОДЕ



И.А.Ильин (1882-1954) , русский философ. любимец ботоксного деда....

Россия - самая паскудная, до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых само понятие Добра и Зла вывернуто на изнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир...
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07.07.2024 20:41 Ответить
ВечнАгА помёта вам, 3,14дораси.
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07.07.2024 16:27 Ответить
Слава ЗСУ!!Слава зенітникам!! ))
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07.07.2024 16:38 Ответить
Чудова новина. Слава ЗСУ!
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07.07.2024 16:42 Ответить
Gut gemacht! 👍
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07.07.2024 16:46 Ответить
Вечного вам штопора орлы лапотные.
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07.07.2024 16:46 Ответить
Повітряний простір зовсім не контролюється???
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07.07.2024 16:58 Ответить
Чудова новина давненько літаків не було. Слава ЗСУ !
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07.07.2024 17:02 Ответить
Землю жалко, это ж сколько лет там на месте падения ничего расти не будет
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07.07.2024 17:46 Ответить
до вересня все заросте новими бур'янами. Алюміній через пару років місцеві зберуть до кілограма на приймальний пункт. Трубки від гідравліки підуть на холодильники для самогонних апаратів.
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07.07.2024 18:02 Ответить
Сьогодні багато хороших новин. Слава ЗСУ!
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07.07.2024 18:08 Ответить
Ааа 110та !!!!! Ви суперові ! Як вони це роблять ? Це сьома сушка , шість попередніх збили за півтора тижня !!
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07.07.2024 20:29 Ответить
Сто десятка крута! Цікаво з чого збивають.
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08.07.2024 03:26 Ответить
Він виявився важчий від повітря-залізяка ж.
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08.07.2024 10:17 Ответить
 
 