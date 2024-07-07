Воїни-зенітники збили російський Су-25 на Донеччині, - ОСУВ "Хортиця"
Воїни-зенітники окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка збили російський Су-25 на Донеччині.
Про це повідомили в ОСУВ "Хортиця", передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, на Покровському напрямку українські військові збили російський літак Су-25, який обстрілював позиції підрозділів Сил оборони.
"Воїни-зенітники окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка, приземлили черговий штурмовик Су-25, який тепер догорає в степах українського Донбасу", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+35 Владислав Сварчевський
показати весь коментар07.07.2024 16:01 Відповісти Посилання
+10 Alex O #513819
показати весь коментар07.07.2024 16:25 Відповісти Посилання
+10 Старый зольдат
показати весь коментар07.07.2024 16:27 Відповісти Посилання
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Оце і є, дорога допомога, Захисникам України??
Достоевский: "Взаимность вранья - первое условие русского общества".
Отчего у нас все лгут, все до единого? Я убежден, что тотчас же остановят меня и закричат: «Э, вздор, совсем не все! У вас темы нет, вот вы и выдумываете, чтоб начать по эффектнее».
…С недавнего времени меня вдруг осенила мысль, что у нас в России, в классах интеллигентных, даже совсем и не может быть нелгущего человека. Это именно потому, что у нас могут лгать даже совершенно честные люди. Я убежден, что в других нациях, в огромном большинстве, лгут только одни негодяи; лгут из практической выгоды, то есть прямо с преступными целями. Ну а у нас могут лгать совершенно даром самые почтенные люди и с самыми почтенными целями. У нас, в огромном большинстве, лгут из гостеприимства.
Хочется произвесть эстетическое впечатление в слушателе, доставить удовольствие, ну и лгут, даже, так сказать, жертвуя собою слушателю. Пусть припомнит кто угодно - не случалось ли ему раз двадцать прибавить, например, число верст, которое проскакали в час времена везшие его тогда-то лошади, если только это нужно было для усиления радостного впечатления в слушателе…
Деликатная взаимность вранья есть почти первое условие русского общества - всех русских собраний, вечеров, клубов, ученых обществ и проч.
Тем не менее все это лганье, несмотря на всю невинность свою, намекает на чрезвычайно важные основные наши чертя, до того, что уж тут почти начинает выступать мировое. Например, 1) на то, что мы, русские, прежде всего боимся истины, то есть и не боимся, если хотите, а постоянно считаем истину чем-то слишком уж для нас скучным и прозаичным, недостаточно поэтичным, слишком обыкновенным и тем самым, избегая ее постоянно, сделали ее наконец одною из самых необыкновенных в редких вещей в нашем русском мире (я не про газету говорю). Таким образом у нас совершенно утратилась аксиома, что истина поэтичнее всего, что есть в свете, особенно в самом чистом своем состоянии; мало того, даже фантастичнее всего, что мог бы налгать и напредставить себе повадливый ум человеческий.
В России истина почти всегда имеет характер вполне фантастический. В самом деле, люди сделали наконец то, что всё, что налжет и перелжет себе ум человеческий, им уже гораздо понятнее истины, и это сплошь на свете. Истина лежит перед людьми по сту лет на столе, и ее они не берут, а гоняются за придуманным, именно потому, что ее-то и считают фантастичным и утопическим
И.А.Ильин (1882-1954) , русский философ. любимец ботоксного деда....
Россия - самая паскудная, до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых само понятие Добра и Зла вывернуто на изнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир...