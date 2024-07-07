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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Воїни-зенітники збили російський Су-25 на Донеччині, - ОСУВ "Хортиця"

Знищено російський Су-25

Воїни-зенітники окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка збили російський Су-25 на Донеччині.

Про це повідомили в ОСУВ "Хортиця", передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, на Покровському напрямку українські військові збили російський літак Су-25, який обстрілював позиції підрозділів Сил оборони.

"Воїни-зенітники окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка, приземлили черговий штурмовик Су-25, який тепер догорає в степах українського Донбасу", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": З початку 2024 року ЗСУ уразили понад 30 російських військових літаків, - СтратКом ЗСУ

Знищено російський Су-25

Автор: 

літак (2966) ОСУВ Хортиця (432) знищення (7571) Донецька область (8812)


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Топ коментарі
+35
Нарешті!!!!! Відлітався гівнюк!!!! Зенитникам бригпди низький уклін!!!!)))))
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07.07.2024 16:01 Відповісти
+10
Ти тему не переплутав ?
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07.07.2024 16:25 Відповісти
+10
ВечнАгА помёта вам, 3,14дораси.
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07.07.2024 16:27 Відповісти
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Нарешті!!!!! Відлітався гівнюк!!!! Зенитникам бригпди низький уклін!!!!)))))
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07.07.2024 16:01 Відповісти
сподіваюсь що розрахунки попередять у день "F".
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07.07.2024 16:05 Відповісти
сподіваюсь цей день настане
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07.07.2024 16:51 Відповісти
Сподіваюся, що кацапчик не встиг зістрибнути із літака.
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07.07.2024 17:02 Відповісти
мінус ще одна вундервафля орківська
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07.07.2024 16:07 Відповісти
Завалили чорта
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07.07.2024 16:10 Відповісти
цікаво що з кацольотчиком
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07.07.2024 16:13 Відповісти
будем надеяться на лучшее, на белые жигули!
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07.07.2024 16:43 Відповісти
Дивлячись чим завалили. Досить міцна вафля.
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07.07.2024 16:57 Відповісти
зазвичай ці вафлі проштрикуються звичайною "Іглою".
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07.07.2024 17:55 Відповісти
Влучить у двигло, а подло може встигнути випробувати як техніки парашута склали.
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07.07.2024 19:59 Відповісти
звісно після "ігли" більшість катапультується. Це ж не РАС-2, яка розриває сушку як тузік грєлку.
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07.07.2024 20:04 Відповісти
Хоуком спробувати б можна.
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07.07.2024 22:51 Відповісти
я не в курсах, чи взагалі ці ЗРК придані хоч в якійсь кількості армійській ППО.
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07.07.2024 23:05 Відповісти
Колись відос проскакував - БЛА, здається, збили.... А так тиша.... І цього добра має бути як гною. Списаного вже хз скіліки часу тому назад)
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08.07.2024 00:01 Відповісти
тиша - то нормально. Багато чого не показують і не розказують.
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08.07.2024 10:38 Відповісти
Мабуть, це і є результати, отих подорожей по світу, громадян єрмака і його зеленського, по самітам миру??? Бо грошей з Бюджету, вгатили чимало з ОПУ, на ці Мандри «папріколу»…!! Кошторис, за інформацією бухгалтерів ДУС, вийшов чималенький… Керівництво Рахункової палати, на 100% своє з ОПУ, теж, тільки очима лупає, від вартості таких «мандрів» з челядниками від ОПУ, на літаках по Світу!!!
Оце і є, дорога допомога, Захисникам України??
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07.07.2024 16:14 Відповісти
Ти тему не переплутав ?
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07.07.2024 16:25 Відповісти
А ви, саме, не з отієї обслуги, з ОПУ, що літали ?
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07.07.2024 16:34 Відповісти
Ти свої лозунги у темах про зесрань пости, а тут тема про збитий какапський штурмовик. Чи ти взагалі не дивишся, у яких темах спамиш ?
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07.07.2024 16:52 Відповісти
Кацапський.
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07.07.2024 16:53 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=-1txRahWVjM

Достоевский: "Взаимность вранья - первое условие русского общества".

Отчего у нас все лгут, все до единого? Я убежден, что тотчас же остановят меня и закричат: «Э, вздор, совсем не все! У вас темы нет, вот вы и выдумываете, чтоб начать по эффектнее».
…С недавнего времени меня вдруг осенила мысль, что у нас в России, в классах интеллигентных, даже совсем и не может быть нелгущего человека. Это именно потому, что у нас могут лгать даже совершенно честные люди. Я убежден, что в других нациях, в огромном большинстве, лгут только одни негодяи; лгут из практической выгоды, то есть прямо с преступными целями. Ну а у нас могут лгать совершенно даром самые почтенные люди и с самыми почтенными целями. У нас, в огромном большинстве, лгут из гостеприимства.
Хочется произвесть эстетическое впечатление в слушателе, доставить удовольствие, ну и лгут, даже, так сказать, жертвуя собою слушателю. Пусть припомнит кто угодно - не случалось ли ему раз двадцать прибавить, например, число верст, которое проскакали в час времена везшие его тогда-то лошади, если только это нужно было для усиления радостного впечатления в слушателе…
Деликатная взаимность вранья есть почти первое условие русского общества - всех русских собраний, вечеров, клубов, ученых обществ и проч.
Тем не менее все это лганье, несмотря на всю невинность свою, намекает на чрезвычайно важные основные наши чертя, до того, что уж тут почти начинает выступать мировое. Например, 1) на то, что мы, русские, прежде всего боимся истины, то есть и не боимся, если хотите, а постоянно считаем истину чем-то слишком уж для нас скучным и прозаичным, недостаточно поэтичным, слишком обыкновенным и тем самым, избегая ее постоянно, сделали ее наконец одною из самых необыкновенных в редких вещей в нашем русском мире (я не про газету говорю). Таким образом у нас совершенно утратилась аксиома, что истина поэтичнее всего, что есть в свете, особенно в самом чистом своем состоянии; мало того, даже фантастичнее всего, что мог бы налгать и напредставить себе повадливый ум человеческий.
В России истина почти всегда имеет характер вполне фантастический. В самом деле, люди сделали наконец то, что всё, что налжет и перелжет себе ум человеческий, им уже гораздо понятнее истины, и это сплошь на свете. Истина лежит перед людьми по сту лет на столе, и ее они не берут, а гоняются за придуманным, именно потому, что ее-то и считают фантастичным и утопическим
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07.07.2024 16:20 Відповісти
ВЕЛИКИЕ РУССКИЕ О СВОЕМ НАРОДЕ



И.А.Ильин (1882-1954) , русский философ. любимец ботоксного деда....

Россия - самая паскудная, до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых само понятие Добра и Зла вывернуто на изнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир...
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07.07.2024 20:41 Відповісти
ВечнАгА помёта вам, 3,14дораси.
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07.07.2024 16:27 Відповісти
Слава ЗСУ!!Слава зенітникам!! ))
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07.07.2024 16:38 Відповісти
Чудова новина. Слава ЗСУ!
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07.07.2024 16:42 Відповісти
Gut gemacht! 👍
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07.07.2024 16:46 Відповісти
Вечного вам штопора орлы лапотные.
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07.07.2024 16:46 Відповісти
Повітряний простір зовсім не контролюється???
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07.07.2024 16:58 Відповісти
Чудова новина давненько літаків не було. Слава ЗСУ !
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07.07.2024 17:02 Відповісти
Землю жалко, это ж сколько лет там на месте падения ничего расти не будет
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07.07.2024 17:46 Відповісти
до вересня все заросте новими бур'янами. Алюміній через пару років місцеві зберуть до кілограма на приймальний пункт. Трубки від гідравліки підуть на холодильники для самогонних апаратів.
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07.07.2024 18:02 Відповісти
Сьогодні багато хороших новин. Слава ЗСУ!
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07.07.2024 18:08 Відповісти
Ааа 110та !!!!! Ви суперові ! Як вони це роблять ? Це сьома сушка , шість попередніх збили за півтора тижня !!
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07.07.2024 20:29 Відповісти
Сто десятка крута! Цікаво з чого збивають.
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08.07.2024 03:26 Відповісти
Він виявився важчий від повітря-залізяка ж.
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08.07.2024 10:17 Відповісти
 
 