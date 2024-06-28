З початку 2024 року ЗСУ уразили понад 30 російських військових літаків, - СтратКом ЗСУ
СтратКом ЗСУ вперше публікує мапу уражених російських літаків. За перші шість місяців 2024 року уражено понад 30 російських військових літаків.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Управління стратегічних комунікацій.
Зокрема, уражені понад 30 російських військових літаків:
- дев'ять Су-25;
- один Су-57;
- два МіГ-31;
- близько 13 Су-34;
- один Су-35;
- один Су-35С;
- два літаки А-50;
- один Іл-22М11;
- один Ту-22М3.
Зазначається, що кількість літаків, їхні моделі та модифікації, а також місця ураження вказані умовно.
"Деякі з літаків отримали ураження, але могли повернутись на аеродроми на тривалий ремонт. Крім того, в деяких випадках моделі знищених літаків було неможливо достовірно встановити. Інформація буде оновлюватись і доповнюватись", - уточнили у СтратКомі ЗСУ.
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shokolad
показати весь коментар28.06.2024 13:01 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Igor #591922
показати весь коментар28.06.2024 13:17 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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