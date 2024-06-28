З початку 2024 року ЗСУ уразили понад 30 російських військових літаків, - СтратКом ЗСУ

СтратКом ЗСУ вперше публікує мапу уражених російських літаків. За перші шість місяців 2024 року уражено понад 30 російських військових літаків.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Управління стратегічних комунікацій.

Зокрема, уражені понад 30 російських військових літаків:

дев'ять Су-25;

один Су-57;

два МіГ-31;

близько 13 Су-34;

один Су-35;

один Су-35С;

два літаки А-50;

один Іл-22М11;

один Ту-22М3.

Зазначається, що кількість літаків, їхні моделі та модифікації, а також місця ураження вказані умовно.

"Деякі з літаків отримали ураження, але могли повернутись на аеродроми на тривалий ремонт. Крім того, в деяких випадках моделі знищених літаків було неможливо достовірно встановити. Інформація буде оновлюватись і доповнюватись", - уточнили у СтратКомі ЗСУ.

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