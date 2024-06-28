С начала 2024 года ВСУ поразили более 30 российских военных самолетов, - СтратКом ВСУ
СтратКом ВСУ впервые публикует карту пораженных российских самолетов. За первые шесть месяцев 2024 года поражено более 30 российских военных самолетов.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Управления стратегических коммуникаций.
В частности, поражены более 30 российских военных самолетов:
- девять Су-25;
- один Су-57;
- два МиГ-31;
- около 13 Су-34;
- один Су-35;
- один Су-35С;
- два самолета А-50;
- один Ил-22М11;
- один Ту-22М3.
Отмечается, что количество самолетов, их модели и модификации, а также места поражения указаны условно.
"Некоторые из самолетов получили поражения, но могли вернуться на аэродромы на длительный ремонт. Кроме того, в некоторых случаях модели уничтоженных самолетов было невозможно достоверно установить. Информация будет обновляться и дополняться", - уточнили в СтратКоме ВСУ.
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shokolad
показать весь комментарий28.06.2024 13:01 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Igor #591922
показать весь комментарий28.06.2024 13:17 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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