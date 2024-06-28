С начала 2024 года ВСУ поразили более 30 российских военных самолетов, - СтратКом ВСУ

СтратКом ВСУ впервые публикует карту пораженных российских самолетов. За первые шесть месяцев 2024 года поражено более 30 российских военных самолетов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Управления стратегических коммуникаций.

В частности, поражены более 30 российских военных самолетов:

девять Су-25;

один Су-57;

два МиГ-31;

около 13 Су-34;

один Су-35;

один Су-35С;

два самолета А-50;

один Ил-22М11;

один Ту-22М3.

Отмечается, что количество самолетов, их модели и модификации, а также места поражения указаны условно.

"Некоторые из самолетов получили поражения, но могли вернуться на аэродромы на длительный ремонт. Кроме того, в некоторых случаях модели уничтоженных самолетов было невозможно достоверно установить. Информация будет обновляться и дополняться", - уточнили в СтратКоме ВСУ.

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