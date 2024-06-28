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С начала 2024 года ВСУ поразили более 30 российских военных самолетов, - СтратКом ВСУ

Аеродром в РФ

СтратКом ВСУ впервые публикует карту пораженных российских самолетов. За первые шесть месяцев 2024 года поражено более 30 российских военных самолетов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Управления стратегических коммуникаций.

В частности, поражены более 30 российских военных самолетов:

  • девять Су-25;
  • один Су-57;
  • два МиГ-31;
  • около 13 Су-34;
  • один Су-35;
  • один Су-35С;
  • два самолета А-50;
  • один Ил-22М11;
  • один Ту-22М3.

карта уражених літаків

Отмечается, что количество самолетов, их модели и модификации, а также места поражения указаны условно.

"Некоторые из самолетов получили поражения, но могли вернуться на аэродромы на длительный ремонт. Кроме того, в некоторых случаях модели уничтоженных самолетов было невозможно достоверно установить. Информация будет обновляться и дополняться", - уточнили в СтратКоме ВСУ.

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Автор: 

армия РФ (19578) самолет (3620) аэродром (295)


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Молодці Хлопці!!! Дякую Вам, Воїни світла!!!
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28.06.2024 13:01 Ответить
Молодці, літаки це не москалі, тут не народжаєшь
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28.06.2024 13:17 Ответить
 
 