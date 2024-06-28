ВСУ, вероятно, разгромили элитную 83-ю воздушно-десантную бригаду армии РФ в Волчанске, - Forbes
Украинские защитники разгромили элитную российскую 83-ю воздушно-десантную бригаду в Волчанске Харьковской области. Бригада, вероятно, потеряла боеспособность и отступила после трехнедельного развертывания из-за большого количества потерь.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Forbes.
"Наступление России ко Дню Победы превращается в кровавую бойню... для российских войск"", - говорится в статье.
Как отмечается, наступление российских войск на Харьковскую область было направлено на захват широкой и глубокой полосы территории, чтобы приблизить тяжелую артиллерию к Харькову. Российские командиры, возможно, надеялись дойти до самого города.
Заблокированные в Волчанске
"Этого не произошло. Через несколько недель после начала наступления 9 мая около 30 тысяч российских войск застряли в городе Волчанске, всего в нескольких милях к югу от границы", - пишет издание.
Указано, что, вероятно, 83-я воздушно-десантная бригада РФ отступила из Волчанска для восстановления боеспособности из-за большого количества потерь.
Forbes добавляет, что многие российские оккупанты отказались воевать. Если это подтвердится, то это будет тяжелая потеря для новой северной группировки российских войск, в которую входят около семи полков и бригад.
"А потери россиян в Волчанске могут стать гораздо большими, поскольку выжившие из целого батальона - а это сотни военнослужащих - оказались запертыми на химическом заводе в центре Волчанска", - отмечается в статье.
Что известно о российской 83-й бригаде?
Издание пишет, что 83-я воздушно-десантная бригада является или была элитной группой - одной из дюжины или около того бригадных соединений в довоенном воздушно-десантном корпусе численностью 40 тысяч человек. Еще в 2019 году бригада практиковала парашютное десантирование в бою на своих легких бронемашинах.
Весной этого года эта бригада участвовала в осаде восточного города Часов Яр.
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"*******" десантики - це 20-річна кацапська поросль якій під час Гостомельської мясорубки 2022 було 18.
конституцію в туалетний папір переписав лише Гаазький педофіл владімір путін
Логічно ?
Але вам, та багатьом журналістам це зрозуміти дуже важко.
А Бог - це наші бійці !
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