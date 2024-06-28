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Новости Война
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ВСУ, вероятно, разгромили элитную 83-ю воздушно-десантную бригаду армии РФ в Волчанске, - Forbes

РФ могла втратити у Вовчанську цілу повітряно-десантну бригаду

Украинские защитники разгромили элитную российскую 83-ю воздушно-десантную бригаду в Волчанске Харьковской области. Бригада, вероятно, потеряла боеспособность и отступила после трехнедельного развертывания из-за большого количества потерь.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Forbes.

"Наступление России ко Дню Победы превращается в кровавую бойню... для российских войск"", - говорится в статье.

Как отмечается, наступление российских войск на Харьковскую область было направлено на захват широкой и глубокой полосы территории, чтобы приблизить тяжелую артиллерию к Харькову. Российские командиры, возможно, надеялись дойти до самого города.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Военные РФ до сих пор заблокированы на агрегатном заводе в Волчанске, - ОТУВ "Харьков"

Заблокированные в Волчанске

"Этого не произошло. Через несколько недель после начала наступления 9 мая около 30 тысяч российских войск застряли в городе Волчанске, всего в нескольких милях к югу от границы", - пишет издание.

Указано, что, вероятно, 83-я воздушно-десантная бригада РФ отступила из Волчанска для восстановления боеспособности из-за большого количества потерь.

Forbes добавляет, что многие российские оккупанты отказались воевать. Если это подтвердится, то это будет тяжелая потеря для новой северной группировки российских войск, в которую входят около семи полков и бригад.

"А потери россиян в Волчанске могут стать гораздо большими, поскольку выжившие из целого батальона - а это сотни военнослужащих - оказались запертыми на химическом заводе в центре Волчанска", - отмечается в статье.

Смотрите также: Уничтожение двух российских оккупантов в Волчанске бойцами бригады "Ярость". ВИДЕО

Что известно о российской 83-й бригаде?

Издание пишет, что 83-я воздушно-десантная бригада является или была элитной группой - одной из дюжины или около того бригадных соединений в довоенном воздушно-десантном корпусе численностью 40 тысяч человек. Еще в 2019 году бригада практиковала парашютное десантирование в бою на своих легких бронемашинах.

Весной этого года эта бригада участвовала в осаде восточного города Часов Яр.

Также читайте: Воины ВСУ заблокировали в Волчанске десятки российских оккупантов, но не сотни, - ОТУВ "Харьков"

Автор: 

армия РФ (19578) Харьковщина (5577) Волчанск (406)


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Топ комментарии
+23
Це вам не в фонтанах купатися, та ботанів по парках ганяти. Таке ж гівно, як і решта кацапів .
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28.06.2024 10:00
+8
мій чоловік зараз на Харківському напрямку, але не каже де саме,. То він також сказав що "дали спецурі підарській *****. Втримали позиції.." Напевне це цим підарам і дали))
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28.06.2024 10:52
+7
З Днем Конституції України справжньої, а не по зе
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28.06.2024 10:07
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Правила форума Совет форумчан
Це вам не в фонтанах купатися, та ботанів по парках ганяти. Таке ж гівно, як і решта кацапів .
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28.06.2024 10:00 Ответить
Після зачистки Гостомельського аеропорту 2022р елітних військ у путіно-шойгу НЕ залишилося.
"*******" десантики - це 20-річна кацапська поросль якій під час Гостомельської мясорубки 2022 було 18.
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28.06.2024 11:39 Ответить
З Днем Конституції України справжньої, а не по зе
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28.06.2024 10:07 Ответить
Конституцію писав та приймав Вячеслав Чорновіл з побратимами, а не зе. Що мелеш?
конституцію в туалетний папір переписав лише Гаазький педофіл владімір путін
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28.06.2024 11:44 Ответить
чому пишуть про сотні, які застрягли на заводі, якщо наше командування вже кілька разів писало про десятки ваньок...
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28.06.2024 10:11 Ответить
Сотні - було, залишок - десятки !
Логічно ?
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28.06.2024 10:13 Ответить
Щоб не кинулся їх виводити з оточення, а дали спокійно добити!
Але вам, та багатьом журналістам це зрозуміти дуже важко.
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28.06.2024 12:03 Ответить
Дай Бог, дай Бог !
А Бог - це наші бійці !
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28.06.2024 10:12 Ответить
"Можна навіть на пенька натягнуть голубий берет і тільник біло-голубий - але від того він десантником не стане!"
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28.06.2024 10:14 Ответить
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28.06.2024 10:44 Ответить
все одно ваньки лізуть,як таргани,.Вже тисячі здохли , і що з того.
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28.06.2024 10:46 Ответить
Здохнуть ті, що ще залишилися - звалиться "в'язниця народів" ...
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28.06.2024 12:52 Ответить
мій чоловік зараз на Харківському напрямку, але не каже де саме,. То він також сказав що "дали спецурі підарській *****. Втримали позиції.." Напевне це цим підарам і дали))
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28.06.2024 10:52 Ответить
Таки так, перемололи Українці, оту органіку з московії, в чорноземи…
Дякуємо Захисникам України та їх Родинам!!
Дякуємо Західним Партнерам, за допомогу і підтримку Українців!
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28.06.2024 11:11 Ответить
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28.06.2024 11:30 Ответить
 
 