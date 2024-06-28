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Новини Війна
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ЗСУ, ймовірно, розгромили елітну 83-тю повітряно-десантну бригаду армії РФ у Вовчанську, - Forbes

РФ могла втратити у Вовчанську цілу повітряно-десантну бригаду

Українські захисники розгромили елітну російську 83-тю повітряно-десантну бригаду у Вовчанську Харківської області. Бригада, ймовірно, втратила боєздатність і відступила після тритижневого розгортання через велику кількість втрат.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Forbes.

"Наступ Росії до Дня Перемоги перетворюється на криваву бійню... для російських військ"", - йдеться в статті.

Як зазначається, наступ російських військ на Харківську область був спрямований на захопленні широкої та глибокої смуги території, щоб наблизити важку артилерію до Харкова. Російські командири, можливо, сподівалися дійти до самого міста.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Військових РФ досі заблоковано на агрегатному заводі у Вовчанську, - ОТУВ "Харків" 

Заблоковані у Вовчанську

"Цього не сталося. За кілька тижнів після початку наступу 9 травня близько 30 тисяч російських військ застрягли в місті Вовчанську, всього за кілька миль на південь від кордону", - пише видання.

Вказано, що, ймовірно, 83-тя повітряно-десантна бригада РФ відступила з Вовчанська для відновлення боєздатності через велику кількість втрат. 

Forbes додає, що багато російських окупантів відмовилися воювати. Якщо це підтвердиться, то це буде важка втрата для нового північного угруповання російських військ, до якого входять близько семи полків і бригад.

"А втрати росіян у Вовчанську можуть стати набагато більшими, оскільки ті, хто вижив із цілого батальйону - а це сотні військовослужбовців - опинилися замкненими на хімічному заводі в центрі Вовчанська", - наголошується в статті.

Дивіться також: Знищення двох російських окупантів у Вовчанську бійцями бригади "Лють". ВIДЕО

Що відомо про російську 83-тю бригаду?

Видання пише, що 83-тя повітряно-десантна бригада є або була елітною групою - однією з дюжини або близько того бригадних з'єднань у довоєнному повітряно-десантному корпусі чисельністю 40 тисяч осіб. Ще 2019 року бригада практикувала парашутне десантування в бою на своїх легких бронемашинах. 

Навесні цього року ця бригада брала участь в облозі східного міста Часів Яр.

Також читайте: Воїни ЗСУ заблокували у Вовчанську десятки російських окупантів, але не сотні, - ОТУВ "Харків"

Автор: 

армія рф (17713) Харківщина (6054) Вовчанськ (433)


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Топ коментарі
+23
Це вам не в фонтанах купатися, та ботанів по парках ганяти. Таке ж гівно, як і решта кацапів .
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28.06.2024 10:00
+8
мій чоловік зараз на Харківському напрямку, але не каже де саме,. То він також сказав що "дали спецурі підарській *****. Втримали позиції.." Напевне це цим підарам і дали))
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28.06.2024 10:52
+7
З Днем Конституції України справжньої, а не по зе
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28.06.2024 10:07
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Це вам не в фонтанах купатися, та ботанів по парках ганяти. Таке ж гівно, як і решта кацапів .
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28.06.2024 10:00 Відповісти
Після зачистки Гостомельського аеропорту 2022р елітних військ у путіно-шойгу НЕ залишилося.
"*******" десантики - це 20-річна кацапська поросль якій під час Гостомельської мясорубки 2022 було 18.
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28.06.2024 11:39 Відповісти
З Днем Конституції України справжньої, а не по зе
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28.06.2024 10:07 Відповісти
Конституцію писав та приймав Вячеслав Чорновіл з побратимами, а не зе. Що мелеш?
конституцію в туалетний папір переписав лише Гаазький педофіл владімір путін
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28.06.2024 11:44 Відповісти
чому пишуть про сотні, які застрягли на заводі, якщо наше командування вже кілька разів писало про десятки ваньок...
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28.06.2024 10:11 Відповісти
Сотні - було, залишок - десятки !
Логічно ?
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28.06.2024 10:13 Відповісти
Щоб не кинулся їх виводити з оточення, а дали спокійно добити!
Але вам, та багатьом журналістам це зрозуміти дуже важко.
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28.06.2024 12:03 Відповісти
Дай Бог, дай Бог !
А Бог - це наші бійці !
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28.06.2024 10:12 Відповісти
"Можна навіть на пенька натягнуть голубий берет і тільник біло-голубий - але від того він десантником не стане!"
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28.06.2024 10:14 Відповісти
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28.06.2024 10:44 Відповісти
все одно ваньки лізуть,як таргани,.Вже тисячі здохли , і що з того.
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28.06.2024 10:46 Відповісти
Здохнуть ті, що ще залишилися - звалиться "в'язниця народів" ...
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28.06.2024 12:52 Відповісти
мій чоловік зараз на Харківському напрямку, але не каже де саме,. То він також сказав що "дали спецурі підарській *****. Втримали позиції.." Напевне це цим підарам і дали))
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28.06.2024 10:52 Відповісти
Таки так, перемололи Українці, оту органіку з московії, в чорноземи…
Дякуємо Захисникам України та їх Родинам!!
Дякуємо Західним Партнерам, за допомогу і підтримку Українців!
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28.06.2024 11:11 Відповісти
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28.06.2024 11:30 Відповісти
 
 