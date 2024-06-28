ЗСУ, ймовірно, розгромили елітну 83-тю повітряно-десантну бригаду армії РФ у Вовчанську, - Forbes
Українські захисники розгромили елітну російську 83-тю повітряно-десантну бригаду у Вовчанську Харківської області. Бригада, ймовірно, втратила боєздатність і відступила після тритижневого розгортання через велику кількість втрат.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Forbes.
"Наступ Росії до Дня Перемоги перетворюється на криваву бійню... для російських військ"", - йдеться в статті.
Як зазначається, наступ російських військ на Харківську область був спрямований на захопленні широкої та глибокої смуги території, щоб наблизити важку артилерію до Харкова. Російські командири, можливо, сподівалися дійти до самого міста.
Заблоковані у Вовчанську
"Цього не сталося. За кілька тижнів після початку наступу 9 травня близько 30 тисяч російських військ застрягли в місті Вовчанську, всього за кілька миль на південь від кордону", - пише видання.
Вказано, що, ймовірно, 83-тя повітряно-десантна бригада РФ відступила з Вовчанська для відновлення боєздатності через велику кількість втрат.
Forbes додає, що багато російських окупантів відмовилися воювати. Якщо це підтвердиться, то це буде важка втрата для нового північного угруповання російських військ, до якого входять близько семи полків і бригад.
"А втрати росіян у Вовчанську можуть стати набагато більшими, оскільки ті, хто вижив із цілого батальйону - а це сотні військовослужбовців - опинилися замкненими на хімічному заводі в центрі Вовчанська", - наголошується в статті.
Що відомо про російську 83-тю бригаду?
Видання пише, що 83-тя повітряно-десантна бригада є або була елітною групою - однією з дюжини або близько того бригадних з'єднань у довоєнному повітряно-десантному корпусі чисельністю 40 тисяч осіб. Ще 2019 року бригада практикувала парашутне десантування в бою на своїх легких бронемашинах.
Навесні цього року ця бригада брала участь в облозі східного міста Часів Яр.
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"*******" десантики - це 20-річна кацапська поросль якій під час Гостомельської мясорубки 2022 було 18.
конституцію в туалетний папір переписав лише Гаазький педофіл владімір путін
Логічно ?
Але вам, та багатьом журналістам це зрозуміти дуже важко.
А Бог - це наші бійці !
Дякуємо Захисникам України та їх Родинам!!
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