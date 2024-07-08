На Торецькому напрямку ситуація напружена - окупанти атакували позиції Сил оборони 16 разів, - Генштаб

Сили оборони продовжують рішуче протидіяти спробам противника просунутися в глибину території України, виснажують наступальний потенціал окупантів. З початку доби відбулося 108 бойових зіткнень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть в офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

Російські обстріли України

Російський агресор намагається використати підтримку з повітря та перевагу в живій силі. Протягом доби терористи завдали по території України три ракетних удари з використанням 44 ракет. Цинічно били і по цивільних медичних закладах, зокрема, по дитячій лікарні у Києві. Крім того, ворог здійснив 50 авіаційних ударів - скинув 67 керованих авіабомб. Окрім того, загарбники задіяли 447 дронів-камікадзе та провели 3130 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Ситуація на Харківщині

На Харківському напрямку російські терористи сім разів штурмували позиції наших підрозділів в районах Сотницького Козачка, Вовчанська, Тихого, Стариці і Глибокого. Противник успіху не мав.

За наявною на цей час інформацією, протягом доби, ворог втратив 160 осіб вбитими та пораненими і 55 одиниць озброєння та військової техніки. Зокрема, знищено танк. Окрім того, знешкоджено п’ять артсистем та чотири бойових броньованих машини.

П’ять разів ворог атакував наші позиції на Куп’янському напрямку. Бої точилися поблизу Стельмахівки і Берестового, де чотири атаки наші воїни відбили. Ще один бій продовжується у районі Петропавлівки. Ситуація контрольована.

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Бойові дії на Сході

На Лиманському напрямку за день російські війська 12 разів штурмували позиції українських захисників. В районах населених пунктів Греківка, Невське, Макіївка, Терни відбито 11 атак, одна - триває.

На Сіверському напрямку наші війська відбили п’ять атак противника поблизу Верхньокам’янського. Окупанти успіху не мали. Зазнали втрат та відійшли.

На Краматорському напрямку зазнали невдачі сім спроб загарбників просунутися вперед поблизу Часового Яру, Григорівки, Андріївки та Білої Гори.

На Торецькому напрямку ситуація напружена - окупанти за сьогодні 16 разів штурмували поблизу Диліївки, Торецька, Північного та Нью-Йорка. Усі атаки зупинено.

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Інтенсивно атакує противник українських захисників на Покровському напрямку. Впродовж дня загалом здійснив 38 штурмових і наступальних дій. Найбільша активність російських окупантів зберігається в районах Новоолександрівки, Воздвиженки та Новоселівки Першої. 10 боєзіткнень на напрямку ще тривають. За попередніми підрахунками, за поточну добу наші воїни ліквідували та поранили тут 294 військовослужбовця ворога. Втрати загарбників у техніці уточнюються.

На Курахівському напрямку на цей час доби нараховується сім бойових зіткнень. Окупанти намагалися просунутися в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Парасковіївка та Костянтинівка. Бойові дії продовжуються у трьох локаціях.

Обстановка на Півдні

На Времівському напрямку точаться два боєзіткнення біля Водяного та Костянтинівки.

Противник активізувався на Оріхівському напрямку, де за день здійснив три безуспішних атаки неподалік населених пунктів Роботине та Мала Токмачка.

На Придніпровському напрямку три штурмових дії ворога на лівобережжі Дніпра успіху не мали. Втрат позицій не допущено.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.

Сьогодні слід відзначити українських захисників з 54-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи. Вони продовжують ефективно нищити живу силу та військову техніку російських окупантів.

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