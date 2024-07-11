Россияне обстреляли 7 громад Сумщины в течение дня
В течение дня россияне совершили 27 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 94 взрыва.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишут в телеграм-канале Сумской ОВА.
В частности обстрелам подверглись:
- Великописаревская громада: осуществлен удар дроном-камикадзе типа "FPV" (1 взрыв), обстрелы из минометов (9 взрывов). Вражеский вертолет совершил 2 пуска ракет типа "НАР" (10 взрывов).
- Эсманьская громада: зафиксированы удары FPV-дронами (3 взрыва), минометные обстрелы (14 взрывов).
- Шалыгинская громада: 12 мин сбросили россияне на территорию громады.
- Юнаковская громада: враг бил из артиллерии (9 взрывов) и нанес обстрел с БПЛА.
- Белопольская громада: вражеский вертолет осуществил пуск ракет типа "НАР" (4 взрыва). Также произошел сброс с БПЛА взрывных устройств (3 взрыва), минометный обстрел (6 взрывов).
- Краснопольская громада: были обстрелы из артиллерии (13 взрывов), минометов (4 взрыва), сброс с БПЛА взрывного устройства (1 взрыв), удар FPV-дроном (1 взрыв).
- Миропольская громада: зафиксированы удары FPV-дронами (4 взрыва).
