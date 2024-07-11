РУС
Россияне обстреляли 7 громад Сумщины в течение дня

Російські обстріли Сумщини 10 липня

В течение дня россияне совершили 27 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 94 взрыва.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишут в телеграм-канале Сумской ОВА.

В частности обстрелам подверглись:

  • Великописаревская громада: осуществлен удар дроном-камикадзе типа "FPV" (1 взрыв), обстрелы из минометов (9 взрывов). Вражеский вертолет совершил 2 пуска ракет типа "НАР" (10 взрывов).
  • Эсманьская громада: зафиксированы удары FPV-дронами (3 взрыва), минометные обстрелы (14 взрывов).
  • Шалыгинская громада: 12 мин сбросили россияне на территорию громады.
  • Юнаковская громада: враг бил из артиллерии (9 взрывов) и нанес обстрел с БПЛА.
  • Белопольская громада: вражеский вертолет осуществил пуск ракет типа "НАР" (4 взрыва). Также произошел сброс с БПЛА взрывных устройств (3 взрыва), минометный обстрел (6 взрывов).
  • Краснопольская громада: были обстрелы из артиллерии (13 взрывов), минометов (4 взрыва), сброс с БПЛА взрывного устройства (1 взрыв), удар FPV-дроном (1 взрыв).
  • Миропольская громада: зафиксированы удары FPV-дронами (4 взрыва).

