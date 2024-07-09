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Последствия вражеских обстрелов Сумской области. ФОТОрепортаж

За минувшие сутки вражеские войска из разных видов оружия обстреляли 23 населенных пункта области. Всего зафиксировано 94 удара.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции Сумской области.

В результате атак оккупантов ранения получило 1 гражданское лицо, повреждены помещения частного предприятия, частный дом и автомобиль.

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Обстріли Сумщини
Обстріли Сумщини
Обстріли Сумщини
Обстріли Сумщини
Обстріли Сумщини
Обстріли Сумщини

Автор: 

обстрел (27913) Сумская область (3337)


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Пригадую як у 22 р. зелені експерди рахували скільки ракет лишилось у мордора Що місяц - два і все, нема більше у кацапів ракет Але з'ясувалося що і експерди і влада видавали бажане за дійсне і відверто брехали суспільству
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09.07.2024 10:19 Ответить
Снова нам ждать прилетов. Я ждал что в этот раз все таки наши птички достанут Оленью. Но нет. Снова на Белгородчину. Тратим ресурсы на НПЗ. У них даже цена на бензин почти не растет. Да это нужно но ТУшки важнее. До ************* все равно ничего не дойдет.
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09.07.2024 10:25 Ответить
 
 