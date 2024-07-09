Последствия вражеских обстрелов Сумской области. ФОТОрепортаж

За минувшие сутки вражеские войска из разных видов оружия обстреляли 23 населенных пункта области. Всего зафиксировано 94 удара.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции Сумской области.

В результате атак оккупантов ранения получило 1 гражданское лицо, повреждены помещения частного предприятия, частный дом и автомобиль.

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