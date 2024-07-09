Последствия вражеских обстрелов Сумской области. ФОТОрепортаж
За минувшие сутки вражеские войска из разных видов оружия обстреляли 23 населенных пункта области. Всего зафиксировано 94 удара.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции Сумской области.
В результате атак оккупантов ранения получило 1 гражданское лицо, повреждены помещения частного предприятия, частный дом и автомобиль.
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Frol Fedoroff
показать весь комментарий09.07.2024 10:19 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Oleksander Khomenko
показать весь комментарий09.07.2024 10:25 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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