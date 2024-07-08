Россияне обстреляли Сумщину 25 раз в течение дня: в Ворожбянской громаде ранен человек
В течение дня россияне совершили 25 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишут в телеграм-канале Сумской ОВА.
В частности, обстрелам подверглись:
- Белопольская громада: враг бил из минометов (11 взрывов) и сбросил с БПЛА взрывные устройства (2 взрыва).
- Ворожбянская громада: осуществлен удар FPV-дронами (3 взрыва). Получил ранения один житель громады.
- Великописаревская громада: россияне ударили из артиллерии (34 взрыва) и минометов (12 взрывов).
- Юнаковская громада: 2 мины сбросили россияне на территорию громады. Также были артобстрелы (6 взрывов).
- Новослободская громада: зафиксирован удар FPV-дроном (1 взрыв).
- Краснопольская громада: осуществлен минометный обстрел (2 взрыва) и сброс с БПЛА взрывных устройств (2 взрыва).
- Середино-Будская громада: были минометные обстрелы (4 взрыва).
- Дружбовская громада: осуществлен минометный обстрел (1 взрыв).
- Эсманская громада: 11 мин сбросил враг на территорию громады.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль