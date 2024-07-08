РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8302 посетителя онлайн
Новости
404 0

Россияне обстреляли Сумщину 25 раз в течение дня: в Ворожбянской громаде ранен человек

Обстріли Сумщини 8 липня

В течение дня россияне совершили 25 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишут в телеграм-канале Сумской ОВА.

В частности, обстрелам подверглись:

  • Белопольская громада: враг бил из минометов (11 взрывов) и сбросил с БПЛА взрывные устройства (2 взрыва).
  • Ворожбянская громада: осуществлен удар FPV-дронами (3 взрыва). Получил ранения один житель громады.
  • Великописаревская громада: россияне ударили из артиллерии (34 взрыва) и минометов (12 взрывов).
  • Юнаковская громада: 2 мины сбросили россияне на территорию громады. Также были артобстрелы (6 взрывов).
  • Новослободская громада: зафиксирован удар FPV-дроном (1 взрыв).

Читайте также: На Сумщине поврежден объект критической инфраструктуры, - ОК "Північ"

  • Краснопольская громада: осуществлен минометный обстрел (2 взрыва) и сброс с БПЛА взрывных устройств (2 взрыва).
  • Середино-Будская громада: были минометные обстрелы (4 взрыва).
  • Дружбовская громада: осуществлен минометный обстрел (1 взрыв).
  • Эсманская громада: 11 мин сбросил враг на территорию громады.

Смотрите также: 33 человека погибли и 140 получили ранения вследствие массированного ракетного удара по территории Украины. ФОТОРЕПОРТАЖ

Автор: 

обстрел (27913) Сумская область (3337)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 