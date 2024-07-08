Росіяни обстріляли Сумщину 25 разів протягом дня: у Ворожбянській громаді поранено людину

Протягом дня росіяни здійснили 25 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть в телеграм-каналі Сумської ОВА.

Зокрема, обстрілів зазнали:

Білопільська громада: ворог бив з мінометів (11 вибухів) та скинув з БПЛА вибухові пристрої (2 вибухи).

Ворожбянська громада: здійснено удар FPV-дронами (3 вибухи). Зазнав поранень один житель громади.

Великописарівська громада: росіяни вдарили з артилерії (34 вибухи) та мінометів (12 вибухів).

Юнаківська громада: 2 міни скинули росіяни на територію громади. Також були артобстріли (6 вибухів).

Новослобідська громада: зафіксовано удар FPV-дроном (1 вибух).

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Краснопільська громада: здійснено мінометний обстріл (2 вибухи) та скидання з БПЛА вибухових пристроїв (2 вибухи).

Середино-Будська громада: були мінометні обстріли (4 вибухи).

Дружбівська громада: здійснено мінометний обстріл (1 вибух).

Есманьська громада: 11 мін скинув ворог на територію громади.

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