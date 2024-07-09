УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10661 відвідувач онлайн
Новини Фото Агресія Росії проти України
1 695 2

Наслідки ворожих обстрілів Сумської області. ФОТОрепортаж

Упродовж минулої доби ворожі війська з різних видів зброї обстріляли 23 населені пункти області. Загалом зафіксовано 94 удари.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції Сумської області.

Внаслідок атак окупантів поранень зазнала 1 цивільна особа, пошкоджено приміщення приватного підприємства, приватний будинок та автомобіль.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Доба на Донеччині: 4 людини загинули, 10 - поранені, зокрема дитина. ФОТОрепортаж

Обстріли Сумщини
Обстріли Сумщини
Обстріли Сумщини
Обстріли Сумщини
Обстріли Сумщини
Обстріли Сумщини

Автор: 

обстріл (29282) Сумська область (3898)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Пригадую як у 22 р. зелені експерди рахували скільки ракет лишилось у мордора Що місяц - два і все, нема більше у кацапів ракет Але з'ясувалося що і експерди і влада видавали бажане за дійсне і відверто брехали суспільству
показати весь коментар
09.07.2024 10:19 Відповісти
Снова нам ждать прилетов. Я ждал что в этот раз все таки наши птички достанут Оленью. Но нет. Снова на Белгородчину. Тратим ресурсы на НПЗ. У них даже цена на бензин почти не растет. Да это нужно но ТУшки важнее. До ************* все равно ничего не дойдет.
показати весь коментар
09.07.2024 10:25 Відповісти
 
 