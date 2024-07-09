Наслідки ворожих обстрілів Сумської області. ФОТОрепортаж
Упродовж минулої доби ворожі війська з різних видів зброї обстріляли 23 населені пункти області. Загалом зафіксовано 94 удари.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції Сумської області.
Внаслідок атак окупантів поранень зазнала 1 цивільна особа, пошкоджено приміщення приватного підприємства, приватний будинок та автомобіль.
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Frol Fedoroff
показати весь коментар09.07.2024 10:19 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Oleksander Khomenko
показати весь коментар09.07.2024 10:25 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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