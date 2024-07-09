Доба на Донеччині: 4 людини загинули, 10 - поранені, зокрема дитина. ФОТОрепортаж

Російські загарбники протягом минулої доби атакували 20 населених пунктів Донеччини, є загиблі та поранені

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції Донецької області.

"Вогнем були охоплені міста Костянтинівка, Краматорськ, Новогродівка, Покровськ, Торецьк, Часів Яр, селища Новоекономічне, Щербинівка, Ямпіль, села Веселий Гай, Водяне Друге, Ганнівка, Діброва, Костянтинопільське, Клебан Бик, Миколаївка, Миролюбівка, Олександропіль, Романівка, Успенівка", - йдеться в повідомленні.



З РСЗВ "Смерч" росіяни обстріляли Покровськ та вбили трьох цивільних осіб. Ще три особи дістали поранення. Також руйнувань зазнали приватне підприємство й автомобілі.

Мирний житель загинув внаслідок артилерійського обстрілу у Торецьку.

З "Смерчів" ворог двічі вдарив по Новоекономічному - травмовано трьох мешканців, зокрема 16-річного хлопця. Пошкоджено 7 приватних осель і церкву.

По Новогродівці окупанти били з РСЗВ "Ураган" та "Смерч" - є поранений, пошкоджено 11 приватних будинків.

Двоє людей зазнали поранень у Часовому Яру, ще одна людина – в Щербинівці.

На Краматорськ Росія спрямувала дві ракети "Х-22" - є руйнування в промисловій зоні, без постраждалих.

Крім того, сьогодні о 04:30 відбувся обстріл Мирнограда, пошкоджено нежитлову будівлю, попередньо – люди не постраждали.

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