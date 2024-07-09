Окупанти 341 раз вдарили по Запорізькій області, три людини поранено
Протягом минулої доби російські загарбники обстріляли 11 населених пунктів Запорізької області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.
"Трьох чоловіків поранено внаслідок російських атак по Василівському та Запорізькому районах", - йдеться в повідомленні.
Ворог здійснив 2 ракетні атаки по Вільнянську. А також:
- завдав 3 авіаційні удари по Малинівці та Роботиному;
- атакував 127 БпЛА різної модифікації Гуляйполе, Оріхів, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку;
- 9 обстрілів РСЗВ накрив Роботине та Малу Токмачку;
- завдав 200 артобстрілів по території Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного, Малинівки, Нововасилівського, Степногірська та Приморського.
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