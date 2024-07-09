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Новости Агрессия России против Украины
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Оккупанты 341 раз ударили по Запорожской области, три человека ранены

Обстріли Запорізької області

За прошедшие сутки российские захватчики обстреляли 11 населенных пунктов Запорожской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Запорожской ОГА Иван Федоров.

"Трое мужчин ранены в результате российских атак по Васильевскому и Запорожскому районам", - говорится в сообщении.

Враг совершил 2 ракетные атаки по Вольнянску. А также:

  • нанес 3 авиационных удара по Малиновке и Работино;
  • атаковал 127 БпЛА различной модификации Гуляйполе, Орехов, Левадное, Работино, Малую Токмачку, Малиновку и Новоандреевку;
  • 9 обстрелов РСЗО накрыли Работино и Малую Токмачку;
  • нанес 200 артобстрелов по территории Гуляйполя, Малой Токмачки, Новоандреевки, Работино, Левадного, Малиновки, Нововасильевского, Степногорска и Приморского.

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Автор: 

обстрел (27913) Запорожская область (3210)


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