Оккупанты ударили баллистикой по Николаевщине: повреждено сельскохозяйственное предприятие, двое раненых

Войска РФ продолжают наносить удары по территории Николаевщины, по региону применяли ракеты, а также били ударными дронами.

Об этом информирует в телеграмм-канале председатель Николаевской ОВА Виталий Ким, сообщает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, Первомайский район утром, 8 июля, в 10:10 район подвергся ракетной атаке. Во время работы сил противовоздушной обороны уничтожено четыре крылатые ракеты, обломки которых упали на открытой местности за пределами населенных пунктов и вызвали несколько возгораний сухой травы. Пожары были оперативно ликвидированы пожарными. Пострадавших нет.

Вознесенский район день, 8 июля, около 14:25 тоже подвергся атаке. В результате попадания вражеской баллистической ракеты на территории фермерского хозяйства возник пожар сухой травы, который впоследствии перекинулся на жилые дома. Возгорание было оперативно ликвидировано пожарными. Среди пострадавших - 45-летняя женщина и 5-летний ребенок. Сейчас их состояние стабильное, средней тяжести.

Николаевский район днем, 8 июля, в 15:00 враг атаковал дроном-камикадзе типа FPV Куцурубскую громаду. В этот же день, в 23:18, а также утром, 9 июля, в 04:05 по громаде фиксировались артиллерийские обстрелы. Пострадавших нет.

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В Баштанском районе вечером, 8 июля, в 16:20, в результате падения обломков сбитого вражеского разведывательного БпЛА в районе возник пожар сухой травы, который был оперативно ликвидирован. Пострадавших нет.

Также ночью, 9 июля, в 00:13, в результате вражеского обстрела района баллистической ракетой повреждено рабочее снаряжение сельскохозяйственного предприятия и два частных автомобиля. Осколочные ранения получили работники предприятия - мужчины 27-ми и 38-ми лет. Их госпитализировали, состояние - средней тяжести.

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что на Николаевщине в результате попадания ракеты ранены женщина и 5-летний ребенок.

Также сообщалось, что с февраля 2022 года из Николаевской области выехали 744 предприятия, еще более 1000 прекратили существование.