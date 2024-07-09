Окупанти вдарили балістикою по Миколаївщині: пошкоджено сільськогосподарське підприємство, двоє поранених

Війська РФ продовжують завдавати ударів по території Миколаївщини, по регіону застосовували ракети, а також били ударними дронами.

Про це інформує у телеграм-каналі голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, повідомляє Цензор.НЕТ.

Як зазначається, Первомайський район зранку, 8 липня, о 10:10 район зазнав ракетної атаки. Під час роботи сил протиповітряної оборони знищено чотири крилаті ракети, уламки яких впали на відкритій місцевості за межами населених пунктів та спричинили декілька займань сухої трави. Пожежі було оперативно ліквідовано вогнеборцями. Постраждалих немає.

Вознесенський район день, 8 липня, близько 14:25 теж зазнав атаки. Внаслідок влучання ворожої балістичної ракети на території фермерського господарства виникла пожежа сухої трави, яка згодом перекинулась на житлові будинки. Займання було оперативно ліквідовано вогнеборцями. Серед постраждалих - 45-річна жінка та 5-річна дитина. Наразі їх стан стабільний, середньої тяжкості.

Миколаївський район удень, 8 липня, о 15:00 ворог атакував дроном-камікадзе типу FPV Куцурубську громаду. Цього ж дня, о 23:18, а також зранку, 9 липня, о 04:05 по громаді фіксувалися артилерійські обстріли. Постраждалих немає.

Також читайте: Рятувальники потрапили під повторний обстріл на Миколаївщині, пошкоджено техніку. ФОТОрепортаж

У Баштанському районі увечері, 8 липня, о 16:20, внаслідок падіння уламків збитого ворожого розвідувального БпЛА у районі виникла пожежа сухої трави, яка була оперативно ліквідована. Постраждалих немає.

Також вночі, 9 липня, о 00:13, внаслідок ворожого обстрілу району балістичною ракетою пошкоджено робоче спорядження сільськогосподарського підприємства та два приватних автомобілі. Уламкові поранення отримали працівники підприємства - чоловіки 27-ми та 38-ми років. Їх госпіталізували, стан - середньої тяжкості.

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що на Миколаївщині внаслідок влучання ракети поранені жінка і 5-річна дитина.

Також повідомлялося, що з лютого 2022 року з Миколаївської області виїхали 744 підприємства, ще більше 1000 припинили існування.