На Миколаївщині внаслідок влучання ракети поранені жінка і 5-річна дитина, - Кім

Унаслідок влучання ракети на територію фермерського господарства в Миколаївській області постраждали жінка і 5-річна дитина.

Про це повідомив очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім, передає Цензор.НЕТ.

"В області внаслідок влучення ракети на територію фермерського господарства виникла пожежа сухої трави, яка потім перекинулась на житлові будинки поруч", - написав він.

Як додав Кім, наразі відомо про постраждалих жінку 45 років та дитину 5 років. Їх госпіталізовано, стан середньої важкості. Служби працюють.

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Нагадаємо, за даними МВС, 8 липня унаслідок масованого обстрілу РФ по Україні загинули 28 людей, ще 112 - зазнали поранень.