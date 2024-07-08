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Новини Війна
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На Миколаївщині внаслідок влучання ракети поранені жінка і 5-річна дитина, - Кім

На Миколаївщині поранено жінку й дитину

Унаслідок влучання ракети на територію фермерського господарства в Миколаївській області постраждали жінка і 5-річна дитина.

Про це повідомив очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім, передає Цензор.НЕТ.

"В області внаслідок влучення ракети на територію фермерського господарства виникла пожежа сухої трави, яка потім перекинулась на житлові будинки поруч", - написав він.

Як додав Кім, наразі відомо про постраждалих жінку 45 років та дитину 5 років. Їх госпіталізовано, стан середньої важкості. Служби працюють.

Дивіться: Наслідки ракетного удару РФ по Києву. ФОТОрепортаж

Нагадаємо, за даними МВС, 8 липня унаслідок масованого обстрілу РФ по Україні загинули 28 людей, ще 112 - зазнали поранень.

Автор: 

Миколаївська область (2302) обстріл (29262) жертви (1817) Кім Віталій (471)


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От і Кім себе обозначив а раніше з новин не вилазив - кажуть на будівництві фортифікаціи - теж собі урвав
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08.07.2024 16:55 Відповісти
Питання--а хто в нас, у будь які часи, собі не "уривав"??, Від того і коїться зараз, такий собі повний Пистець!(
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08.07.2024 17:04 Відповісти
Вони на ті посади заради цього і лізуть
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08.07.2024 17:06 Відповісти
З дітьми ця орда вміє воювати ,це якою кінченою паскудою треба бути що б свідомо вбивати мирних громадян це варвари .
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08.07.2024 17:06 Відповісти
 
 