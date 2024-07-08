В Николаевской области в результате попадания ракеты ранены женщина и 5-летний ребенок, - Ким
В результате попадания ракеты на территорию фермерского хозяйства в Николаевской области пострадали женщина и 5-летний ребенок.
Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким, передает Цензор.НЕТ.
"В области в результате попадания ракеты на территорию фермерского хозяйства возник пожар сухой травы, который затем перекинулся на жилые дома рядом", - написал он.
Как добавил Ким, пока известно о пострадавших женщине 45 лет и ребенке 5 лет. Они госпитализированы, состояние средней тяжести. Службы работают
Напомним, по данным МВД, 8 июля в результате массированного обстрела РФ по Украине погибли 28 человек, еще 112 - получили ранения.
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Валентин Коваль #587289
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