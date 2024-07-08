В Николаевской области в результате попадания ракеты ранены женщина и 5-летний ребенок, - Ким

В результате попадания ракеты на территорию фермерского хозяйства в Николаевской области пострадали женщина и 5-летний ребенок.

Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким, передает Цензор.НЕТ.

"В области в результате попадания ракеты на территорию фермерского хозяйства возник пожар сухой травы, который затем перекинулся на жилые дома рядом", - написал он.

Как добавил Ким, пока известно о пострадавших женщине 45 лет и ребенке 5 лет. Они госпитализированы, состояние средней тяжести. Службы работают

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Напомним, по данным МВД, 8 июля в результате массированного обстрела РФ по Украине погибли 28 человек, еще 112 - получили ранения.