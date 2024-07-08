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Новости Война
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В Николаевской области в результате попадания ракеты ранены женщина и 5-летний ребенок, - Ким

На Миколаївщині поранено жінку й дитину

В результате попадания ракеты на территорию фермерского хозяйства в Николаевской области пострадали женщина и 5-летний ребенок.

Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким, передает Цензор.НЕТ.

"В области в результате попадания ракеты на территорию фермерского хозяйства возник пожар сухой травы, который затем перекинулся на жилые дома рядом", - написал он.

Как добавил Ким, пока известно о пострадавших женщине 45 лет и ребенке 5 лет. Они госпитализированы, состояние средней тяжести. Службы работают

Смотрите: Последствия ракетного удара РФ по Киеву. ФОТОрепортаж

Напомним, по данным МВД, 8 июля в результате массированного обстрела РФ по Украине погибли 28 человек, еще 112 - получили ранения.

Автор: 

Николаевская область (2148) обстрел (27913) жертвы (2097) Ким Виталий (243)


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От і Кім себе обозначив а раніше з новин не вилазив - кажуть на будівництві фортифікаціи - теж собі урвав
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08.07.2024 16:55 Ответить
Питання--а хто в нас, у будь які часи, собі не "уривав"??, Від того і коїться зараз, такий собі повний Пистець!(
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08.07.2024 17:04 Ответить
Вони на ті посади заради цього і лізуть
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08.07.2024 17:06 Ответить
З дітьми ця орда вміє воювати ,це якою кінченою паскудою треба бути що б свідомо вбивати мирних громадян це варвари .
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08.07.2024 17:06 Ответить
 
 