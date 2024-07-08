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Спасатели попали под повторный обстрел на Николаевщине, повреждена техника. ФОТОРЕПОРТАЖ

На Николаевщине враг повторно обстрелял спасателей, которые тушили пожар.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Как отмечается, произошло это вчера вечером, в с.Дмитровка. Спасатели ликвидировали пожар, вызванный обстрелом оккупантов, в этот момент враг их повторно обстрелял.

"Поврежден пожарный автомобиль, пожарные успели скрыться. К счастью, никто из них не пострадал. Переждав опасность, чрезвычайники потушили пожар на площади 1,5 га", - говорится в сообщении.

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Удар по рятувальниках на Миколаївщині
Удар по рятувальниках на Миколаївщині
Удар по рятувальниках на Миколаївщині

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что в Никополе спасатели попали под повторный обстрел: повреждена техника

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Николаевская область (2148) обстрел (27913) ГСЧС (5026)


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