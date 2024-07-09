Сутки на Донетчине: 4 человека погибли, 10 - ранены, в том числе ребенок. ФОТОРЕПОРТАЖ

Российские захватчики за прошедшие сутки атаковали 20 населенных пунктов Донецкой области, есть погибшие и раненые

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции Донецкой области.

"Огнем были охвачены города Константиновка, Краматорск, Новогродовка, Покровск, Торецк, Часов Яр, поселки Новоэкономическое, Щербиновка, Ямполь, села Веселый Гай, Водяное Второе, Анновка, Диброва, Константинопольское, Клебан Бык, Николаевка, Миролюбовка, Александрополь, Романовка, Успеновка", - говорится в сообщении.



Из РСЗО "Смерч" россияне обстреляли Покровск и убили трех гражданских лиц. Еще три человека получили ранения. Также разрушениям подверглись частное предприятие и автомобили.

Мирный житель погиб в результате артиллерийского обстрела в Торецке.

Из "Смерчей" враг дважды ударил по Новоэкономичному - травмированы трое жителей, в том числе 16-летний парень. Повреждены 7 частных домов и церковь.

По Новогродовке оккупанты били из РСЗО "Ураган" и "Смерч" - есть раненый, повреждены 11 частных домов.

Два человека получили ранения в Часовом Яру, еще один человек - в Щербиновке.

На Краматорск Россия направила две ракеты "Х-22" - есть разрушения в промышленной зоне, без пострадавших.

Кроме того, сегодня в 04:30 произошел обстрел Мирнограда, повреждено нежилое здание, предварительно - люди не пострадали.

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