Зеленский встретился с представителями оборонных компаний США
Президент Владимир Зеленский в Вашингтоне встретился с топ-менеджерами ведущих американских оборонных компаний.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Офисе Президента.
Во время встречи стороны обсудили перспективы совместного оборонного производства.
"Прежде всего боеприпасов, систем ПВО, орудий, бронетехники и беспилотников, обеспечение ремонта и обслуживания военной техники", - подчеркнул Зеленский.
Отмечается, что на встрече присутствовали представители компаний BAE Systems, Day & Zimmermann, Boeing, Sierra Nevada Company, Northrop Grumman, RTX, Lockheed Martin, General Dynamics, D&M Holding, AeroVironment, Amentum.
- Скорочено 40 тисяч військових посад (армія, медслужба, аеромобільні вiйська, розвідка, тощо);
- Збройні заводи часто працювали в режимi скороченого тижня (бо не було чим платити з/п).
-Завод Іскра (радіолокаційне обладнання, РЕБ) став.
- Завод ХКБМ (бронетехніка) з початком 2022 року перейшов на 1 денний робочий тиждень. (вже були повідомлення західних партнерів про широкомасштабне вторгнення).
- Замовлень на КБ "ЛУЧ" (протитанкові комплекси) немав жодного.
-Скасовано програму фінансування наших "Громів" (дальнiсть 500 км), "Сапсанів" (дальність 50-480 км, "Нептунiв" (крилата ракета, дальність 280 км), "Вільхи-М" (ракетний комплекс, дальність до 130 км.).
- Зрив операцій по вагнерівцям і передача агресору единого свідка по збитому Боїнгу - Цемаха.
- Сотнi кримінальних справ бойовим генералам, бійцям ЗСУ політикам, які мали суттєвий вплив на мiжнародних партнерів.
- Восени 2019 діючий Верховний Головнокомандувач проігнорував історичний саміт НАТО в Лондоні. Тоді ми відводили повним ходом вiйська і вірили каналу 1+1 про те, що мир уже наступив.
- За тиждень до початку війни остання бригада закінчила розмінування зі сторони Криму. Прибрані всі протитанкові загородження. Із-за цього за декілька годин взяли Херсон i Херсонську область i Маріуполь у повну блокаду.
- Ігнорування 28-ми повідомлень США про вторгнення.
- Гроші на велике будівництво, а не на оборону. Вже підраховано, що можна було встановити ППО у всіх обласних центрах України, і не тільки.
Зелені покидьки навіть відповіді не надіслали американцям.