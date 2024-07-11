РУС
Зеленский встретился с представителями оборонных компаний США

Зеленський зустрівся з представниками оборонних компаній США

Президент Владимир Зеленский в Вашингтоне встретился с топ-менеджерами ведущих американских оборонных компаний.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Офисе Президента.

Во время встречи стороны обсудили перспективы совместного оборонного производства.

"Прежде всего боеприпасов, систем ПВО, орудий, бронетехники и беспилотников, обеспечение ремонта и обслуживания военной техники", - подчеркнул Зеленский.

Отмечается, что на встрече присутствовали представители компаний BAE Systems, Day & Zimmermann, Boeing, Sierra Nevada Company, Northrop Grumman, RTX, Lockheed Martin, General Dynamics, D&M Holding, AeroVironment, Amentum.

+11
Як ми готувались до війни 2,5 роки:

- Скорочено 40 тисяч військових посад (армія, медслужба, аеромобільні вiйська, розвідка, тощо);

- Збройні заводи часто працювали в режимi скороченого тижня (бо не було чим платити з/п).

-Завод Іскра (радіолокаційне обладнання, РЕБ) став.
- Завод ХКБМ (бронетехніка) з початком 2022 року перейшов на 1 денний робочий тиждень. (вже були повідомлення західних партнерів про широкомасштабне вторгнення).
- Замовлень на КБ "ЛУЧ" (протитанкові комплекси) немав жодного.
-Скасовано програму фінансування наших "Громів" (дальнiсть 500 км), "Сапсанів" (дальність 50-480 км, "Нептунiв" (крилата ракета, дальність 280 км), "Вільхи-М" (ракетний комплекс, дальність до 130 км.).
- Зрив операцій по вагнерівцям і передача агресору единого свідка по збитому Боїнгу - Цемаха.
- Сотнi кримінальних справ бойовим генералам, бійцям ЗСУ політикам, які мали суттєвий вплив на мiжнародних партнерів.
- Восени 2019 діючий Верховний Головнокомандувач проігнорував історичний саміт НАТО в Лондоні. Тоді ми відводили повним ходом вiйська і вірили каналу 1+1 про те, що мир уже наступив.
- За тиждень до початку війни остання бригада закінчила розмінування зі сторони Криму. Прибрані всі протитанкові загородження. Із-за цього за декілька годин взяли Херсон i Херсонську область i Маріуполь у повну блокаду.
- Ігнорування 28-ми повідомлень США про вторгнення.
- Гроші на велике будівництво, а не на оборону. Вже підраховано, що можна було встановити ППО у всіх обласних центрах України, і не тільки.
11.07.2024 08:00 Ответить
+7
І що ж воно знає про оборону? Що воно знає про озброєння, коли все своє життя вивчало мікрофони, сцени, освітлення і брехалки на політиків, але для піару лізе, щоб показати свою стурбованість. Коли вже перестане піаритись, а дасть можливість займатися справами оборони людям, які в цьому розбираються, бо це не жарт, а війна, кожного дня гинуть найкращі і ворог рухається все ближче і ближче до Дніпропетровської області. Я так розумію в Україні вже налагодив випуск різної зброї і ракет? А слабо сісти в український танк, чи бронемашину і повести підрозділи в атаку на ворога? Тільки лізе поближче до військової техніки десь в США, чи Німеччині. Навіть сідав в літак F-16 супер герой, правда також там за кордоном і після сотого попередження нічого не чіпати в салоні руками.
11.07.2024 07:28 Ответить
+6
Я собі уявляю що воно їмнаговорило ьез суфлера або мікрофона у вухе.
11.07.2024 07:15 Ответить
11.07.2024 07:15 Ответить
11.07.2024 07:28 Ответить
Чи сісти йому в танк українського виробництва--не знаю, але зіграти прутнем на піаніно--мастак.
11.07.2024 09:42 Ответить
Зє "нарізав" їм настанови,які вони "повині" виконувати.😂😂😂
11.07.2024 07:53 Ответить
А кто там в обхезанных кальсонах цвета хаки спрятался за бабу в жёлтом?
11.07.2024 07:54 Ответить
11.07.2024 08:00 Ответить
Усе це неспростовні факти. Але у рейтингах (#єр знає, хто і де їх визначає) лідирує... та-дам, володимир олександрович
11.07.2024 09:41 Ответить
Вечір пройшов фантастично. Гундос зіграв свій коронний номер на роялі і затребував відкат 90%, американці ввічливо поплескали і попрощалися.
11.07.2024 08:14 Ответить
Передайте буратінці, що американські військові компанії асфальт не виробляють.
11.07.2024 09:21 Ответить
А де найпотужніший магагер усіх часів та народів? Пріцкер бачу, а де єрмак? Неподобство - мертвонароджена ідея. До речі, ви помітили, як щурі почали тікати: боголюбов, князевич он майже до кордону доїхав. З чого б це?
11.07.2024 09:37 Ответить
Головний ухилянт Держави так оливкові трєніки й не знімає; нехай наївні думають, шо він якось причетний до оборони країни від кацапні.
11.07.2024 09:51 Ответить
Сонце засяє новими фарбами, і небо стане синіщим, і повітря стане чистішим.... щоправда то якщо сонцесяйний............
11.07.2024 10:25 Ответить
"Потужний" зелений десант, на чолі з дерьмаком (гундос, у якості брендової вивіски) з метою розвести на гроші американців. "Діти" лейтенанта Шмідта відпочивають.
11.07.2024 11:45 Ответить
Boeing у 2020 пропонував Антонову локалізувати їх новітній легкий тренувальний винищувач Red Hawk.
Зелені покидьки навіть відповіді не надіслали американцям.
11.07.2024 19:37 Ответить
 
 