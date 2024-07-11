РУС
Силы ПВО сбили 6 "шахедов" из 6, - Воздушные силы

В ночь на 11 июля россияне нанесли удары по Сумской области двумя баллистическими ракетами "Искандер-М" из Курской области, а также атаковали 6 ударными БпЛА типа "Shahed-131/136" из Приморско-Ахтарска.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил командующий Воздушных сил Николай Олещук.

ПВО уничтожили все вражеские "шахеды". Ударные БпЛА были сбиты в Николаевской, Хмельницкой, Львовской и Ивано-Франковской областях.

"К боевой работе привлекались истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил, расчеты мобильных огневых групп Сил обороны Украины", - отметил Олещук.

Результат роботи ППО 11 липня

https://www.google.com/maps/place/48%C2%B018 АБ Приморсько-Ахтарськ (Краснодарський Край) від Гуляйполя 220 км.
11.07.2024 07:15 Ответить
У ніч на 11 липня росіяни завдали ударів по Сумщині двома балістичними ракетами "Іскандер-М" із Курської області

Подумал сначала что звук далекого грома...
11.07.2024 07:40 Ответить
 
 