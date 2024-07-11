Силы ПВО сбили 6 "шахедов" из 6, - Воздушные силы

В ночь на 11 июля россияне нанесли удары по Сумской области двумя баллистическими ракетами "Искандер-М" из Курской области, а также атаковали 6 ударными БпЛА типа "Shahed-131/136" из Приморско-Ахтарска.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил командующий Воздушных сил Николай Олещук.

ПВО уничтожили все вражеские "шахеды". Ударные БпЛА были сбиты в Николаевской, Хмельницкой, Львовской и Ивано-Франковской областях.

"К боевой работе привлекались истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил, расчеты мобильных огневых групп Сил обороны Украины", - отметил Олещук.

