Украина получит первый транш помощи с доходов от российских активов через несколько недель, - Еврокомиссия

Европейская комиссия в ближайшие недели отправит Украине первый транш финансовой помощи с доходов от замороженных российских активов. Средства будут использованы для закупки снарядов и средств противовоздушной обороны, а также для поддержки украинских производителей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление представителя Еврокомиссии Кристиана Виганда и сообщение министра обороны Рустема Умерова.

Виганд отметил, что доходы от замороженных российских активов будут использоваться для военной поддержки Украины и развития ее оборонно-промышленного комплекса.

Представитель Еврокомиссии подчеркнул, что инициатива по использованию этих средств для помощи Украине реализуется успешно, и Еврокомиссия активно работает над тем, чтобы сделать первый транш доступным в ближайшие несколько недель.

Поступления от замороженных активов оцениваются в сумму от €3 млрд до €5 млрд в год. ЕС ранее согласился предоставлять Украине прибыль дважды в год, но США призвали союзников найти способы предоставить Киеву немедленную и более существенную поддержку.

Как сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров во время встречи с высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем в Вашингтоне, первый транш будет распределен по трем направлениям:

боеприпасы,

средства ППО,

поддержка украинских производителей.

Умеров выразил благодарность ЕС за важное решение по использованию доходов с замороженных активов России. Он напомнил, что 21 мая 2024 года Совет ЕС принял решение направить 90% процентов от замороженных активов РФ в Ukraine Assistance Fund, который является частью European Peace Facility.

"Эти решения чрезвычайно важны для укрепления нашей обороноспособности и поддержки украинских производителей. Спасибо ЕС за поддержку и солидарность с Украиной в это критическое время. Вместе к победе", - говорится в заметке.

