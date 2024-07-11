США планируют развернуть дальнобойное оружие в Германии после 2026 года, – Белый дом

С 2026 года Соединенные Штаты планируют разместить средства дальнобойного оружия в Германии. Речь идет о зенитных ракетах SM-6, крылатых ракетах Tomahawk, а также гиперзвуковом оружии.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки, об этом говорится в совместном заявлении правительств Германии и Соединенных Штатов в рамках саммита НАТО.

"В 2026 году Соединенные Штаты начнут эпизодическое развертывание дальнобойных средств ведения огня как часть планирования размещения этих средств в будущем на длительный срок", - отмечается в заявлении на сайте Белого дома.

В рамках полного развертывания дальнобойных систем вооружения США будут устанавливать зенитные ракеты SM-6, крылатые ракеты Tomahawk, а также гиперзвуковое оружие, которое имеет значительно больший радиус действия по сравнению с другими наземными средствами ведения огня в Европе.

"Использование этих ведущих возможностей продемонстрирует преданность Соединенных Штатов НАТО, а также их вклад в европейское интегрированное сдерживание", - говорится в заявлении.

