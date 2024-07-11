РУС
США планируют развернуть дальнобойное оружие в Германии после 2026 года, – Белый дом

США планують розгорнути далекобійну зброю у Німеччині

С 2026 года Соединенные Штаты планируют разместить средства дальнобойного оружия в Германии. Речь идет о зенитных ракетах SM-6, крылатых ракетах Tomahawk, а также гиперзвуковом оружии.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки, об этом говорится в совместном заявлении правительств Германии и Соединенных Штатов в рамках саммита НАТО.

"В 2026 году Соединенные Штаты начнут эпизодическое развертывание дальнобойных средств ведения огня как часть планирования размещения этих средств в будущем на длительный срок", - отмечается в заявлении на сайте Белого дома.

В рамках полного развертывания дальнобойных систем вооружения США будут устанавливать зенитные ракеты SM-6, крылатые ракеты Tomahawk, а также гиперзвуковое оружие, которое имеет значительно больший радиус действия по сравнению с другими наземными средствами ведения огня в Европе.

"Использование этих ведущих возможностей продемонстрирует преданность Соединенных Штатов НАТО, а также их вклад в европейское интегрированное сдерживание", - говорится в заявлении.

Топ комментарии
+6
В Україні планують до 2050-го року, а якщо не вийде, то перепланують до 2100-го.
11.07.2024 11:22 Ответить
+1
До речі, у статті жодного слова про Україну. Значить де два, там і чотири. Де чотири, там і шість...
11.07.2024 11:40 Ответить
+1
Наша влада не самостійна, тому я навіть її дії у цьому контексті не обговорюю. Вони лише ляльки
11.07.2024 11:49 Ответить
Не тупцюйте та не тупіть.
Розміщуйте відразу в Україні, яка де-факто є східним бойовим флангом НАТО
11.07.2024 11:20 Ответить
В Україні планують до 2050-го року, а якщо не вийде, то перепланують до 2100-го.
11.07.2024 11:22 Ответить
Штати намалювали пуйлу deadline про війну в Україні? Ще два роки?
11.07.2024 11:27 Ответить
До речі, у статті жодного слова про Україну. Значить де два, там і чотири. Де чотири, там і шість...
11.07.2024 11:40 Ответить
Судячі по Ф16 схоже на те
11.07.2024 12:07 Ответить
По полібним діям розумієш, що на Заході ніхто швидкої перемоги або позвалу рашки не хоче
11.07.2024 11:41 Ответить
А наша влада хоче?
11.07.2024 11:45 Ответить
Наша влада не самостійна, тому я навіть її дії у цьому контексті не обговорюю. Вони лише ляльки
11.07.2024 11:49 Ответить
Вони взагалі не хочуть ніякої перемоги - ні паРаші, ні України.
11.07.2024 11:59 Ответить
11.07.2024 12:11 Ответить
А там а бо ішак здохне, а бож пахан помре....дієві особи можливо переставити місцями...
11.07.2024 12:15 Ответить
 
 