Захватчики планируют вывезти 750 детей с ВОТ Луганщины в Астраханскую область РФ "на отдых"

Российские захватчики хотят вывезти 750 детей с временно оккупированных территорий Луганской области в Астраханскую область РФ якобы на отдых.

Об этом сообщил председатель Луганской ОГА Артем Лысогор, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что сейчас оккупанты решили туда отправить 137 детей из района Кременной якобы из-за лесных пожаров вокруг Кременщины.

"В военно-патриотическом лагере с ними будут заниматься представители армии РФ. Обычно там учат управлять дронами и повышают уровень военно-патриотического воспитания", - рассказал Лысогор.

По его словам, в целом этот лагерь должен принять 750 детей из так называемой "ЛНР".

