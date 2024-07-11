РУС
Синоптики прогнозируют в Украине чрезвычайную жару до +40°

Синоптики прогнозують в Україні надзвичайну спеку до +40°

В пятницу, 12 июля, до 40 градусов жаркой погоды местами прогнозируют в Одесской, Николаевской и Херсонской областях.

Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Так, в пятницу в западных областях будет без осадков, лишь на Закарпатье, Прикарпатье и Волыни местами пройдет кратковременный дождь, гроза.

Температура ночью 17-22°, днем 30-34° (на высокогорье Карпат ночью 15-20°, днем 20-25°). Ветер преимущественно восточный, 5-10 м/с.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Жара может вызвать сбои в работе НПЗ по всему миру, - Bloomberg

В Киеве 12 июля синоптики также прогнозируют сухую жаркую погоду: температура ночью 22-24°, днем сильная жара 35°. Ветер преимущественно восточный, 5-10 м/с.

13 июля сухая жаркая погода сохранится.

В Одесской, Николаевской и Херсонской областях местами синоптики предупреждают о чрезвычайной жаре до 40-41°.

По прогнозу Укргидрометцентра, 13 июля в Киеве будет сухо и жарко - температура ночью 22-24°, днем 35-37°. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Читайте также: Дней без отключений света в июле не будет: "Укрэнерго" отменило измерения потребления из-за жары

По информации Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, 12 июля самая высокая дневная температура в Киеве была 35,1° в 1922 году, а самая низкая ночная - 9,4° в 1904 году.

+8
11.07.2024 15:31 Ответить
+6
11.07.2024 17:17 Ответить
+3
11.07.2024 16:17 Ответить
11.07.2024 15:31 Ответить
смаж кацапню
11.07.2024 18:06 Ответить
11.07.2024 15:41 Ответить
Сахара - нехила така прожарка
11.07.2024 15:43 Ответить
Все в біса погорить на городі, ще й світла не дають, щоб увечері поливати...
11.07.2024 16:03 Ответить
Скоро скажуть, що користуватися електроенергією це бєсовство.
11.07.2024 16:17 Ответить
За інформацією Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, 12 липня найвища денна температура в Києві була 35,1° у 1922 році....так погода повторюється через 100 років - і нафти тоді не було.а просто бардак в соціумі співпадає.
11.07.2024 16:11 Ответить
Хоча липень середина літа, але в основному ці спекотні тижні були у серпні. А тут прям заходилася спека
11.07.2024 16:14 Ответить
У нас на Львівщині, зараз +32С у тіні, на сонці усі 37-40С ...
11.07.2024 16:25 Ответить
Бідні наші хлопці😪
11.07.2024 17:17 Ответить
 
 