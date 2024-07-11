Синоптики прогнозируют в Украине чрезвычайную жару до +40°

В пятницу, 12 июля, до 40 градусов жаркой погоды местами прогнозируют в Одесской, Николаевской и Херсонской областях.

Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Так, в пятницу в западных областях будет без осадков, лишь на Закарпатье, Прикарпатье и Волыни местами пройдет кратковременный дождь, гроза.

Температура ночью 17-22°, днем 30-34° (на высокогорье Карпат ночью 15-20°, днем 20-25°). Ветер преимущественно восточный, 5-10 м/с.

В Киеве 12 июля синоптики также прогнозируют сухую жаркую погоду: температура ночью 22-24°, днем сильная жара 35°. Ветер преимущественно восточный, 5-10 м/с.

13 июля сухая жаркая погода сохранится.

В Одесской, Николаевской и Херсонской областях местами синоптики предупреждают о чрезвычайной жаре до 40-41°.

По прогнозу Укргидрометцентра, 13 июля в Киеве будет сухо и жарко - температура ночью 22-24°, днем 35-37°. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

По информации Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, 12 июля самая высокая дневная температура в Киеве была 35,1° в 1922 году, а самая низкая ночная - 9,4° в 1904 году.