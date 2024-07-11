Киевляне задолжали за отопление и воду 7,5 миллиарда, должников будут штрафовать, - "Киевтеплоэнерго"

Общий долг киевлян за потребленные услуги горячего водоснабжения и отопления составляет более 6,2 млрд грн, а за услуги поставки холодной воды и водоотведения - около 1,2 млрд грн.

То есть суммарный долг за эти услуги составляет почти 7,5 млрд грн, сообщает пресс-служба КП "Киевтеплоэнерго".

По словам директора подразделения "Энергосбыт" коммунального предприятия Константина Лопатина, подавляющее большинство киевлян добросовестно оплачивают потребленные коммунальные услуги, однако 16% потребителей имеют задолженность.

"В столице около миллиона лицевых счетов, из которых 160 тысяч длительное время накапливают задолженность и не обращаются по реструктуризации. Почти 4,5 млрд долга приходится именно на эти 16%. Около 10% абонентов не осуществили никакой оплаты за потребленные услуги за весь прошлый отопительный сезон 2023/2024 годов", - рассказал Лопатин.

Он отметил, что последствия хронической неуплаты особенно критичны для работы предприятий в условиях энергодефицита, поэтому должников будут штрафовать.

Лопатин напомнил, что в декабре 2023 года Кабмин отменил мораторий на применение штрафных санкций к должникам.

"Единственным методом борьбы с хроническими должниками являются штрафные санкции, как того требует действующее законодательство. Согласно части первой статьи 26 закона О жилищно-коммунальных услугах в случае несвоевременного осуществления платежей потребитель обязан уплатить пеню в размере, установленном в договоре, но не выше 0,01% суммы долга за каждый день просрочки", - пояснил специалист.

В "Киевэплоэнерго" напомнили, что тарифы на поставку тепла и горячей воды для киевлян остаются неизменными. В то же время до сих пор нерешенным является вопрос погашения задолженности по разнице в тарифах для обеспечения бесперебойной работы предприятий теплокоммунэнерго.