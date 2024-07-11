РУС
По всей Украине объявляли ​​воздушную тревогу из-за взлета в РФ носителя "Кинжалов" - самолета МиГ-31К (обновлено)

кинджал

По всей территории Украины объявляли ​​воздушную тревогу из-за взлета в РФ самолета МиГ-31К - носителя ракет "Кинжал".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

"Внимание! Ракетная опасность по всей территории Украины! Зафиксирован взлет МиГ-31К", - предупредили в ПС.

17:43 отбой опасности. Тревога продолжалась 15 минут.

