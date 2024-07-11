По всей Украине была объявляли воздушную тревогу из-за взлета в РФ самолета МиГ-31К (обновлено)
Из-за взлета в России самолета МиГ-31К - носителя ракет "Кинжал" - по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
"Внимание! Ракетная опасность по всей территории Украины. Зафиксирован взлет МиГ-31К!" - предупредили в ВС.
Опасность продолжалась 30 минут.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Bad Robot
показать весь комментарий11.07.2024 15:38 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Игорь Игорев #582421
показать весь комментарий11.07.2024 15:47 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Андрей Емельянов #582078
показать весь комментарий11.07.2024 15:51 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Валерій Кваша
показать весь комментарий11.07.2024 15:52 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль