По всей Украине была объявляли ​​воздушную тревогу из-за взлета в РФ самолета МиГ-31К (обновлено)

Тривога через зліт Міга

Из-за взлета в России самолета МиГ-31К - носителя ракет "Кинжал" - по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

"Внимание! Ракетная опасность по всей территории Украины. Зафиксирован взлет МиГ-31К!" - предупредили в ВС.

Опасность продолжалась 30 минут.

Воздушные силы (2684) воздушная тревога (837)
п***дори ніяк не угомоняться..
11.07.2024 15:38 Ответить
Пора кацапам пригибаться от наших взлетов , не кажется ли вам товарищ ЗЕ ?
11.07.2024 15:47 Ответить
Міг упаді вже курва.
11.07.2024 15:51 Ответить
Коли на мордорі будуть отак ревуни ревіти?
11.07.2024 15:52 Ответить
 
 