По всей Украине была объявляли ​​воздушную тревогу из-за взлета в РФ самолета МиГ-31К (обновлено)

Из-за взлета в России самолета МиГ-31К - носителя ракет "Кинжал" - по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

"Внимание! Ракетная опасность по всей территории Украины. Зафиксирован взлет МиГ-31К!" - предупредили в ВС.

Опасность продолжалась 30 минут.