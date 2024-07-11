РУС
Враг запустил несколько групп "шахедов" с северного направления, - Воздушные силы ВСУ (обновлено)

шахеди

Враг запустил несколько групп ударных беспилотников с северного направления. "Шахеды" фиксируются на Сумщине и Черниговщине.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

"Внимание! Сумщина - угроза применения ударных БпЛА!

Ударный вражеский БпЛА с Сумщины курсом на Черниговщину. Еще одна группа ударных вражеских БпЛА с Сумщины в направлении Полтавщины", - предупреждают в ВС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Силы ПВО сбили 6 "шахедов" из 6, - Воздушные силы

Обновление по движению ударных вражеских БПЛА:

  • 1 группа находится на северной границе Сумской и Черниговской областей, курс западный;
  • 2 группа на юге Черниговской области (р-н Прилуки), курс западный;
  • 3 группа на юге Сумщины курсом на Полтавщину в юго-западном направлении;
  • 4 группа на севере Полтавской области, курс на Миргород.

