Враг запустил несколько групп "шахедов" с северного направления, - Воздушные силы ВСУ (обновлено)

Враг запустил несколько групп ударных беспилотников с северного направления. "Шахеды" фиксируются на Сумщине и Черниговщине.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

"Внимание! Сумщина - угроза применения ударных БпЛА!

Ударный вражеский БпЛА с Сумщины курсом на Черниговщину. Еще одна группа ударных вражеских БпЛА с Сумщины в направлении Полтавщины", - предупреждают в ВС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Силы ПВО сбили 6 "шахедов" из 6, - Воздушные силы

Обновление по движению ударных вражеских БПЛА: