5 466 18
Дания должна отдать Украине все свое ПВО, - премьер Фредериксен
Дания должна отдать Украине все свои средства противовоздушной обороны.
Об этом заявила премьер-министр страны Метте Фредериксен во время саммита НАТО, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.
"Мы решили много месяцев назад отдать всю нашу артиллерию Украине. Почему? Потому что в Украине ее применят лучше, чем в Дании. И сейчас мы должны сделать то же самое с противовоздушной обороной", - сказала Фредериксен во время саммита НАТО в Вашингтоне.
Напомним, в феврале 2023 года Дания передала Украине 19 самоходных артиллерийских установок Caesar - все, что у нее были.
Топ комментарии
+29 Erlich Bachman
показать весь комментарий11.07.2024 19:52 Ответить Ссылка
+9 Valery Koulga
показать весь комментарий11.07.2024 20:20 Ответить Ссылка
+8 Mykola Pikalenko
показать весь комментарий11.07.2024 19:57 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
а так да, все вірно...