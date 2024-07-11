Дания должна отдать Украине все свое ПВО, - премьер Фредериксен

Дания должна отдать Украине все свои средства противовоздушной обороны.

Об этом заявила премьер-министр страны Метте Фредериксен во время саммита НАТО, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

"Мы решили много месяцев назад отдать всю нашу артиллерию Украине. Почему? Потому что в Украине ее применят лучше, чем в Дании. И сейчас мы должны сделать то же самое с противовоздушной обороной", - сказала Фредериксен во время саммита НАТО в Вашингтоне.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Европа была слишком наивной в отношении РФ и Китая. Помощь Украине нужно увеличить, - премьер Дании Фредериксен

Напомним, в феврале 2023 года Дания передала Украине 19 самоходных артиллерийских установок Caesar - все, что у нее были.