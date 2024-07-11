РУС
5 466 18

Дания должна отдать Украине все свое ПВО, - премьер Фредериксен

Прем’єр-міністерка країни Метте Фредеріксен

Дания должна отдать Украине все свои средства противовоздушной обороны.

Об этом заявила премьер-министр страны Метте Фредериксен во время саммита НАТО, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

"Мы решили много месяцев назад отдать всю нашу артиллерию Украине. Почему? Потому что в Украине ее применят лучше, чем в Дании. И сейчас мы должны сделать то же самое с противовоздушной обороной", - сказала Фредериксен во время саммита НАТО в Вашингтоне.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Европа была слишком наивной в отношении РФ и Китая. Помощь Украине нужно увеличить, - премьер Дании Фредериксен

Заява Метте Фредеріксен про ППО для України

Напомним, в феврале 2023 года Дания передала Украине 19 самоходных артиллерийских установок Caesar - все, что у нее были.

Автор: 

Дания (638) ПВО (3124) помощь (8117) Фредериксен Метте (102)
Топ комментарии
+29
Данія одна з найбільш недооцінених і щирих друзів виявилася. Дякуємо!
11.07.2024 19:52 Ответить
+9
Вумнічка! Справжня дочка вікінгів!
11.07.2024 20:20 Ответить
+8
Вчора була тупа заява словацького президента щодо ППО НАТО, сьогодні заява датського прем'єра здорової людини щодо ППО країни НАТО. Риторичне запитання хто з них розуміється на безпеці.
11.07.2024 19:57 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
І Німеччина, і Франція. Польша теж (нафіг воно їм треба?).
11.07.2024 19:44 Ответить
то є так, але треба розуміти, що це може бути однією з багатьюх стратегічних цілей запоребрику - перемолоти в Україні все наявне ППО Європи (звісно, на передати його нам під нуль ніхто не піде)... бо відновити його займе дуже довгий час. а головне - хто має таку кількість протиракет, якими все це має жбурляти?...
11.07.2024 19:58 Ответить
ППО складається не тільки з наземних установок. ППО у вигляді літаків набагато ефективніше за наземне. І літаків у захода достобіса. Так шо не треба перейматися, що шось там віддадуть і потім не зможуть відбитися.
11.07.2024 21:37 Ответить
А є ще ППО на морських платформах (військових суднах). Для Данії - це саме те. Так що думка правильна у прем'єр-міністра. Порівнювати з Словаччиною (на цьому форумі) не варто - Словаччина ближче до театру бойових дій і кораблів у неї немає
11.07.2024 21:51 Ответить
11.07.2024 19:52 Ответить
11.07.2024 19:57 Ответить
Від тепер Україна мала б все робити для поглиблення співпраці - хоч рачки хоч скачки. Hav en god dag Dansk!
11.07.2024 20:04 Ответить
ну все не все, залиште собі пару-трійку Стінгерів для звітності.
а так да, все вірно...
11.07.2024 20:08 Ответить
Данія має віддати Україні все своє ППО,
11.07.2024 20:13 Ответить
U nix stingera tolko jest,karabli ecio jest, oni PPO no vriatly te otdast
11.07.2024 20:37 Ответить
Mozet oni otdast skynex oni nova versija geapardov, ves zakas oplatit i otdast Ukraine,kak i s francuzkimi ********* zdelali
11.07.2024 20:47 Ответить
Вумнічка! Справжня дочка вікінгів!
11.07.2024 20:20 Ответить
Щирий уклін Данії ...Не то що янкі за один Патріот удавляться , а як аравійцям за бабло продати так перші
11.07.2024 20:30 Ответить
Дания остров практически. И не сильно большой. Артилерия как таковая не нужна там. Ну не стрелять же через море? По кому и долетит ли? Тем более вокруг страны НАТО. Спасибо им. Надо помнить такое. Давно замечено---малые страны помогают больше чем большие.
11.07.2024 20:35 Ответить
Метте розуміє, що Україна - це "передова цивілізації" захисту від варварів
11.07.2024 20:37 Ответить
Литовський сейм ухвалив законопроект про денонсацію Дублінської конвенції про касетні **********, які під час війни України з рашистською пітьмою довели свою ефективність.

11.07.2024 20:47 Ответить
Величезна дяка і повага Данії та її народу, керівництву і безпосередньо пані Фредеріксен!
11.07.2024 22:57 Ответить
В Данії ще з часів Гамлета правильно питання ставлять.
12.07.2024 00:04 Ответить
 
 