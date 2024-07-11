В течение дня россияне совершили 24 обстрела Сумщины: ранены 2 человека
В течение дня россияне совершили 24 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумщины. Зафиксировано 66 взрывов.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишут в телеграм-канале Сумской ОВА.
В частности, обстрелам подверглись:
- Путивльская громада: осуществлен сброс с БпЛА взрывного устройства (1 взрыв).
- Середино-Будская громада: нанесен удар FPV-дронами (7 взрывов). В результате были ранены 2 гражданских лица. Также был артобстрел (4 взрыва).
- Великописаревская громада: враг бил из артиллерии (11 взрывов). Также с вражеского вертолета осуществлены пуски ракет типа "НАР" (9 взрывов), артобстрелы (9 взрывов) и минометный обстрел (6 взрыв).
- Эсманская громада: 2 мины сбросили россияне на территорию громады. Также враг нанес удар 1 FPV-дроном (1 взрыв).
- Юнаковская громада: зафиксирован удар 1 БПЛА (1 взрыв), а также удары дронами (4 взрыва).
- Миропольская громада: были удары FPV-дронами (2 взрыва).
- Хотинская громада: 6 мин сбросил враг на территорию громады. Также был удар 1 БпЛА самолетного типа.
- Новослободская громада: зафиксирован удар 1 FPV-дроном (1 взрыв).
- Белопольская громада: осуществлен удар 1 FPV-дроном (1 взрыв).
- Краснопольская громада: с территории РФ осуществлены выстрелы из стрелкового оружия.
