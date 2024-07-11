РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7847 посетителей онлайн
Новости
408 0

В течение дня россияне совершили 24 обстрела Сумщины: ранены 2 человека

Наслідки російських обстрлів Сумщини 11 липнядня загарбники обстріляли 9 громад Сумщини

В течение дня россияне совершили 24 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумщины. Зафиксировано 66 взрывов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишут в телеграм-канале Сумской ОВА.

В частности, обстрелам подверглись:

  • Путивльская громада: осуществлен сброс с БпЛА взрывного устройства (1 взрыв).
  • Середино-Будская громада: нанесен удар FPV-дронами (7 взрывов). В результате были ранены 2 гражданских лица. Также был артобстрел (4 взрыва).
  • Великописаревская громада: враг бил из артиллерии (11 взрывов). Также с вражеского вертолета осуществлены пуски ракет типа "НАР" (9 взрывов), артобстрелы (9 взрывов) и минометный обстрел (6 взрыв).
  • Эсманская громада: 2 мины сбросили россияне на территорию громады. Также враг нанес удар 1 FPV-дроном (1 взрыв).
  • Юнаковская громада: зафиксирован удар 1 БПЛА (1 взрыв), а также удары дронами (4 взрыва).
  • Миропольская громада: были удары FPV-дронами (2 взрыва).
  • Хотинская громада: 6 мин сбросил враг на территорию громады. Также был удар 1 БпЛА самолетного типа.
  • Новослободская громада: зафиксирован удар 1 FPV-дроном (1 взрыв).
  • Белопольская громада: осуществлен удар 1 FPV-дроном (1 взрыв).
  • Краснопольская громада: с территории РФ осуществлены выстрелы из стрелкового оружия.

Читайте также: Активность вражеских разведывательных групп в Сумской области за последнее время снизилась, - Госпогранслужба

Автор: 

обстрел (29627) Сумская область (3676)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 