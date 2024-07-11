РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7583 посетителя онлайн
Новости
332 1

Активность вражеских разведывательных групп в Сумской области за последнее время снизилась, - Госпогранслужба

андрій,демченко

В последнее время количество попыток и активность российских диверсионно-разведывательных групп зайти на территорию Сумщины снизилась.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко.

"Если говорить о Сумской области, то можно охарактеризовать ситуацию как ежедневные обстрелы, которые Россия не прекращает осуществлять по территории Украины в пределах этой области. Конечно, обстрелы есть и по Северному, и по Харьковщине", - отметил пограничник.

Демченко добавил, что сейчас наблюдается уничтожение активности российских ДРГ в этом регионе. Кроме того, многие населенные пункты области находятся непосредственно на линии границы, а пребывание украинских сил там осложняется собственно действиями врага.

"Но даже в таких условиях все попытки захода вражеских диверсионных групп, конечно, под полным контролем украинских защитников, которые сразу выбивают врага за пределы нашей территории, не давая им там закрепиться", - заверил спикер ГПСУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВСУ уничтожают остатки вражеской ДРГ, которая зашла в Сотницкий Казачок Харьковщины, - ОТУ "Харків"

Напомним, на Харьковщине собираются усилить меры и обустроить дополнительные наблюдательные пункты для борьбы с российскими ДРГ.

Автор: 

Госпогранслужба (6856) Сумская область (3676) Демченко Андрей (318) ДРГ (119)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Зачаїлись, суки, готують 189-у висадку десанта на Одесу і літнє-2024 оточення Львова білокацапсько-китайськими військами...
показать весь комментарий
11.07.2024 11:22 Ответить
 
 