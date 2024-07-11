Активность вражеских разведывательных групп в Сумской области за последнее время снизилась, - Госпогранслужба

В последнее время количество попыток и активность российских диверсионно-разведывательных групп зайти на территорию Сумщины снизилась.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко.

"Если говорить о Сумской области, то можно охарактеризовать ситуацию как ежедневные обстрелы, которые Россия не прекращает осуществлять по территории Украины в пределах этой области. Конечно, обстрелы есть и по Северному, и по Харьковщине", - отметил пограничник.

Демченко добавил, что сейчас наблюдается уничтожение активности российских ДРГ в этом регионе. Кроме того, многие населенные пункты области находятся непосредственно на линии границы, а пребывание украинских сил там осложняется собственно действиями врага.

"Но даже в таких условиях все попытки захода вражеских диверсионных групп, конечно, под полным контролем украинских защитников, которые сразу выбивают врага за пределы нашей территории, не давая им там закрепиться", - заверил спикер ГПСУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВСУ уничтожают остатки вражеской ДРГ, которая зашла в Сотницкий Казачок Харьковщины, - ОТУ "Харків"

Напомним, на Харьковщине собираются усилить меры и обустроить дополнительные наблюдательные пункты для борьбы с российскими ДРГ.