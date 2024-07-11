РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7847 посетителей онлайн
Новости
4 330 36

Эрдоган рассказал Зеленскому, что начал работать над возобновлением "зернового соглашения"

Реджеп Ердоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился с Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Вашингтоне и заявил ему, что начал работу по восстановлению "зерновой сделки".

Об этом сообщила канцелярия лидера Турции, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Как отмечается, Зеленский и Эрдоган обсудили "ход украинско-российской войны, а также региональные и глобальные вопросы".

Смотрите также: В Кремле считают, что Эрдоган не может быть посредником в переговорах Украины и РФ, - росСМИ

"Заявив, что Турция продолжает прилагать усилия для того, чтобы завершить украинско-российскую войну справедливым миром, президент Эрдоган добавил, что начались усилия по возрождению Черноморской зерновой инициативы", - добавили в пресс-службе Эрдогана.

Президент Турции также заявил, что его страна готова к "любой инициативе, в том числе посредничеству, чтобы заложить основу для мира".

Читайте также: Эрдоган предложил Путину создать зерновой коридор в Африку

Напомним, после полномасштабного вторжения на фоне морской блокады украинских черноморских портов со стороны России в июле 2022 года Турция и ООН помогли заключить Черноморскую зерновую инициативу. Но в июле 2023 года Россия вышла из соглашения, заявив, что ее требования так и не были выполнены.

Автор: 

Зеленский Владимир (21986) Эрдоган Реджеп Тайип (949) зерновой коридор (227)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+35
А вона нам потрібна? Турки знову хочуть мати з цього ''хосен''.
показать весь комментарий
11.07.2024 21:57 Ответить
+26
Реджеп, цей корабель давно відплив.
Яка зернова угода, про що він меле?
показать весь комментарий
11.07.2024 21:58 Ответить
+16
воно і так працює,
до чого тут цей прикацаплений яничяр?
саміт миру 37 ні про що?
показать весь комментарий
11.07.2024 21:59 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А вона нам потрібна? Турки знову хочуть мати з цього ''хосен''.
показать весь комментарий
11.07.2024 21:57 Ответить
тобто той формат блдєй. Кремля + УмеровоАрахамієвську = ПР шоблу зберуть для саме того нового шоу Єрмак- Кремль -договорняки -2 під вивіскою ЗЕРНОВОЇ ЩУРЯТНІ
показать весь комментарий
11.07.2024 22:12 Ответить
А ручки, ось вони, зверху

Солцем кручу, надурити усіх хочу!

Вірти мені…
показать весь комментарий
11.07.2024 22:28 Ответить
Реджеп, цей корабель давно відплив.
Яка зернова угода, про що він меле?
показать весь комментарий
11.07.2024 21:58 Ответить
Вовкапупкин боится что бы СОУ не разнесли все газовые и нефтяные терминалы на берегу Черного моря.Понимает что кромедронов скоро появятся и ф16.Как же турки хорчеватся будут без сверх ********* на роснефтянки?
показать весь комментарий
12.07.2024 00:40 Ответить
воно і так працює,
до чого тут цей прикацаплений яничяр?
саміт миру 37 ні про що?
показать весь комментарий
11.07.2024 21:59 Ответить
Не яничар, а євнух хитро зроблений!...
показать весь комментарий
11.07.2024 22:16 Ответить
на хуа?
показать весь комментарий
11.07.2024 21:59 Ответить
не по Хуано сомбреро
показать весь комментарий
11.07.2024 22:21 Ответить
не актуально.
у козлин в Черном море остался только подводный флот.
показать весь комментарий
11.07.2024 22:01 Ответить
А так же авиация...
показать весь комментарий
11.07.2024 22:42 Ответить
Мабуть штатовці зовсім порушили гефешт туркам на тлі сірих схем на користь рашистів.

Ось і скулить. що не може "і рибку з'істи і на ---- сісти!"
показать весь комментарий
11.07.2024 22:02 Ответить
А як буде по туреуьки - Реджеп, здрасте срака новий рік я вам валенки приніс таоя піснч дуже гарна тільки накуй не потрібна?
показать весь комментарий
11.07.2024 22:05 Ответить
Пізно султан-помідор, поїзд пішов без тебе
показать весь комментарий
11.07.2024 22:05 Ответить
интересно какие у єтого бриксанутого "союзника" будут методы убеждения нас. Пригрозит перекрыть нам проход через проливы?
показать весь комментарий
11.07.2024 22:12 Ответить
Тобто нас пів року лякають що цю зиму ми не переживем, не буде світла, тепла, води, газу ї іншого живлення, а ось зерна в нас стільки що можна пів Африки та Азії нагодувати, а потім нам скажуть; все пдц - нема хліба бо скінчилося зерно. Хтось в цьому шось розуміє..
показать весь комментарий
11.07.2024 22:14 Ответить
Та то зерно туркам до задницы-они боятся что бы Украина не спалила нафиг все нефте-газовые тпрминалы
показать весь комментарий
12.07.2024 00:41 Ответить
показать весь комментарий
11.07.2024 22:16 Ответить
Нахіба? Сподобалося відсоток отримувати?
показать весь комментарий
11.07.2024 22:20 Ответить
Що, Ерді, дуже свербить щоб кацапи відновили "інспекцію" українських кораблів??
показать весь комментарий
11.07.2024 22:24 Ответить
Зеленський мабуть погодиться, бо Путлеру дуже треба.
показать весь комментарий
11.07.2024 22:29 Ответить
А нрдоган, європейський єврей чи російський жид? Бо на турка не ******!!!
показать весь комментарий
11.07.2024 22:25 Ответить
Він походить з турецьких грузин, народився в провінції Туреччини, яка знаходиться ближче до Грузії.
показать весь комментарий
11.07.2024 22:38 Ответить
Так оно же работает, но уже без рф и Турции. Зачем его возобновлять?
показать весь комментарий
11.07.2024 22:26 Ответить
Та ладно,не напрягайся,коридор якось вже самі "пропрацюємо".
показать весь комментарий
11.07.2024 22:30 Ответить
Все ж таки Туреччина краща за Угорщину.
Хоч турки проводять політику і нашим і вашим.
Але на відміну від Орбана, Ердоган дає (продає) зброю Україні. А це важливо.
показать весь комментарий
11.07.2024 22:30 Ответить
султан в кацапів вже немає флоту на Чорному морі зернова угода не потрібна .хіба що запустиш балтійські корита .
показать весь комментарий
11.07.2024 22:32 Ответить
https://t.me/voinasordoy Война с Ордой. Сергей Ауслендер

Доблестные российские чекисты предотвратили теракт на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов», пишут российские же медиа, восхищаясь успехами контрразведки. С неким офицером связались представители украинского ГУРа, пообещав ему много денег и выезд в Финляндию, а если откажется - скомпрометировать перед коллегами. Он по-честному все доложил в компетентные органы, которые затеяли с украинской разведкой «оперативную игру», в ходе которой и предотвратили «теракт».

Ну, если уж совсем придираться, то это не теракт, а диверсия. Теракт, скажем был в «Крокусе», но его почему-то проспали. Но мы не будем придираться. Будем про другое.

По словами недозавербованного офицера, курировал операцию лично Буданов (который глава ГУР) и которому больше, видимо, заняться нечем, чем пытаться сжечь самый проблемный корабль Орды, который сосет из нее немеряно денег. Такой корабль трогать нельзя, он полезный для Украины и вполне безопасный. Никогда не сможет против нее воевать, даже если отремонтируют.

Офицер этот получил от украинского куратора схему «зажигательного устройства», чтобы устроить пожар. В принципе, «зажигательное устройство», чтобы устроить пожар, это клубок ветоши, поллитра бензина и зажигалка, никакого специфического прибора тут вовсе не надо, корабли вообще - весьма горючие изделия. Тем более, «Кузя», который за свою историю горел полдесятка раз, последний, уже будучи в ремонте, да так, что чуть не выгорел дотла. Поэтому, если Буданову неймется расправиться с единственным российским недоавианосцем, надо просто подождать.

Новость эта, понятное дело, исключительно для внутреннего употребления. Кому в здравом уме придет в голову устраивать «теракт» на корабле, который в ремонте стоит уже 7 лет и, судя по всему, из него никогда не выйдет. Боевая ценность корабля, который ни крейсер, ни авианосец, а сплошное недоразумение, стремится к нолю. Во время своего беспримерного похода в Сирию он, задымив Средиземное море, утопил два своих самолета, чем, собственно, его успехи в той компании и ограничились. Обратно пришлось тащить на буксире, потому что сломались двигатели.

Но раз есть чекисты, которые контрразведят, у них должны быть успехи. Поэтому, вот такие сообщения будут появляться все чаще. Шел человек по ж/д переезду по своим делам, остановили, проверили, в кармане зажигалка, стопудово украинский диверсант, намеревавшийся поджечь рельсы или релейный шкаф. А от задержания до признания там дистанция короткая, имеются соответствующие традиции и технологии.
показать весь комментарий
11.07.2024 22:43 Ответить
Ух ти ! Як там про таких говорили-з горячим сердцем,чістимі руками,холодной головой. Спочатку Кузя втопив док, пришвартували,потім загорівся і став непридатним. Потомки фелікса шукали крайнього в цих ділах. Не знайшли, вирішили припутати Кірюшу. Бо можуть сказати-бездєльнікі і за лєнточку. В фсб власть міняється, все може бути. І зайво списані бабоси на ремонт пристроїти.
показать весь комментарий
11.07.2024 23:09 Ответить
Ні, не треба. Питання вже вирішено остаточно.
показать весь комментарий
11.07.2024 23:16 Ответить
Собака и пятая нога.
показать весь комментарий
11.07.2024 23:16 Ответить
Зе! Слухай Орбана і цього 3.14дараса і роби навпаки....
показать весь комментарий
11.07.2024 23:17 Ответить
Перекупник краденого конче прагне легітимізації.
показать весь комментарий
11.07.2024 23:42 Ответить
ну, зрозуміло - ердоган знову хоче купляти у рф крадене в Україні зерно.
показать весь комментарий
12.07.2024 02:17 Ответить
ак там анекдот від луценка?
ходить собі хлопчик по пустому коридорі в школі,
бо урокі в школі, і бурмоче - "це не логічно, це не логічно"
пробіга діректор школи:
- а ти шо тут робиш, чому не в класі
- не логічно...
- шо не не логічно, чому не в клаcі?
- я пукнув в класі - вони мене вигнали, а самі там сидять - не логічно...
показать весь комментарий
12.07.2024 03:46 Ответить
 
 