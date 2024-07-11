Эрдоган рассказал Зеленскому, что начал работать над возобновлением "зернового соглашения"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился с Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Вашингтоне и заявил ему, что начал работу по восстановлению "зерновой сделки".

Об этом сообщила канцелярия лидера Турции, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Как отмечается, Зеленский и Эрдоган обсудили "ход украинско-российской войны, а также региональные и глобальные вопросы".

"Заявив, что Турция продолжает прилагать усилия для того, чтобы завершить украинско-российскую войну справедливым миром, президент Эрдоган добавил, что начались усилия по возрождению Черноморской зерновой инициативы", - добавили в пресс-службе Эрдогана.

Президент Турции также заявил, что его страна готова к "любой инициативе, в том числе посредничеству, чтобы заложить основу для мира".

Напомним, после полномасштабного вторжения на фоне морской блокады украинских черноморских портов со стороны России в июле 2022 года Турция и ООН помогли заключить Черноморскую зерновую инициативу. Но в июле 2023 года Россия вышла из соглашения, заявив, что ее требования так и не были выполнены.