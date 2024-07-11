Эрдоган рассказал Зеленскому, что начал работать над возобновлением "зернового соглашения"
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился с Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Вашингтоне и заявил ему, что начал работу по восстановлению "зерновой сделки".
Об этом сообщила канцелярия лидера Турции, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
Как отмечается, Зеленский и Эрдоган обсудили "ход украинско-российской войны, а также региональные и глобальные вопросы".
"Заявив, что Турция продолжает прилагать усилия для того, чтобы завершить украинско-российскую войну справедливым миром, президент Эрдоган добавил, что начались усилия по возрождению Черноморской зерновой инициативы", - добавили в пресс-службе Эрдогана.
Президент Турции также заявил, что его страна готова к "любой инициативе, в том числе посредничеству, чтобы заложить основу для мира".
Напомним, после полномасштабного вторжения на фоне морской блокады украинских черноморских портов со стороны России в июле 2022 года Турция и ООН помогли заключить Черноморскую зерновую инициативу. Но в июле 2023 года Россия вышла из соглашения, заявив, что ее требования так и не были выполнены.
Солцем кручу, надурити усіх хочу!
Вірти мені…
Яка зернова угода, про що він меле?
до чого тут цей прикацаплений яничяр?
саміт миру 37 ні про що?
у козлин в Черном море остался только подводный флот.
Ось і скулить. що не може "і рибку з'істи і на ---- сісти!"
Хоч турки проводять політику і нашим і вашим.
Але на відміну від Орбана, Ердоган дає (продає) зброю Україні. А це важливо.
Доблестные российские чекисты предотвратили теракт на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов», пишут российские же медиа, восхищаясь успехами контрразведки. С неким офицером связались представители украинского ГУРа, пообещав ему много денег и выезд в Финляндию, а если откажется - скомпрометировать перед коллегами. Он по-честному все доложил в компетентные органы, которые затеяли с украинской разведкой «оперативную игру», в ходе которой и предотвратили «теракт».
Ну, если уж совсем придираться, то это не теракт, а диверсия. Теракт, скажем был в «Крокусе», но его почему-то проспали. Но мы не будем придираться. Будем про другое.
По словами недозавербованного офицера, курировал операцию лично Буданов (который глава ГУР) и которому больше, видимо, заняться нечем, чем пытаться сжечь самый проблемный корабль Орды, который сосет из нее немеряно денег. Такой корабль трогать нельзя, он полезный для Украины и вполне безопасный. Никогда не сможет против нее воевать, даже если отремонтируют.
Офицер этот получил от украинского куратора схему «зажигательного устройства», чтобы устроить пожар. В принципе, «зажигательное устройство», чтобы устроить пожар, это клубок ветоши, поллитра бензина и зажигалка, никакого специфического прибора тут вовсе не надо, корабли вообще - весьма горючие изделия. Тем более, «Кузя», который за свою историю горел полдесятка раз, последний, уже будучи в ремонте, да так, что чуть не выгорел дотла. Поэтому, если Буданову неймется расправиться с единственным российским недоавианосцем, надо просто подождать.
Новость эта, понятное дело, исключительно для внутреннего употребления. Кому в здравом уме придет в голову устраивать «теракт» на корабле, который в ремонте стоит уже 7 лет и, судя по всему, из него никогда не выйдет. Боевая ценность корабля, который ни крейсер, ни авианосец, а сплошное недоразумение, стремится к нолю. Во время своего беспримерного похода в Сирию он, задымив Средиземное море, утопил два своих самолета, чем, собственно, его успехи в той компании и ограничились. Обратно пришлось тащить на буксире, потому что сломались двигатели.
Но раз есть чекисты, которые контрразведят, у них должны быть успехи. Поэтому, вот такие сообщения будут появляться все чаще. Шел человек по ж/д переезду по своим делам, остановили, проверили, в кармане зажигалка, стопудово украинский диверсант, намеревавшийся поджечь рельсы или релейный шкаф. А от задержания до признания там дистанция короткая, имеются соответствующие традиции и технологии.
ходить собі хлопчик по пустому коридорі в школі,
бо урокі в школі, і бурмоче - "це не логічно, це не логічно"
пробіга діректор школи:
- а ти шо тут робиш, чому не в класі
- не логічно...
- шо не не логічно, чому не в клаcі?
- я пукнув в класі - вони мене вигнали, а самі там сидять - не логічно...