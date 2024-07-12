РУС
Зеленский призвал расширить обучение украинских пилотов на F-16

Президент Украины Владимир Зеленский на Совете Украина-НАТО отметил необходимость расширения учебных программ для украинских пилотов на истребителях F-16.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом написал Зеленский в своем X (Twitter).

Высказываясь о предоставлении Украине обещанных членами "Коалиции истребителей" военных самолетов, глава государства отметил важность достаточного количества такой авиационной техники. Чтобы оно как минимум составило половину количества самолетов, которые РФ использует для войны с Украиной.

"Нам нужно достаточное количество F-16. Россия использует около 300 боевых самолетов; нам нужна, по крайней мере, половина этого. Необходимо расширить учебные миссии для пилотов", - говорится в заявлении Зеленского.

Он сказал, что ожидание такого количества самолетов, в том числе - с обучением персонала, вероятно, потребует определенного времени.

"Сколько лет мы будем ждать половину из 300 самолетов при нынешних темпах поставок и обучения?" - написал украинский президент.

Он подчеркнул, что война "не должна продолжаться так долго".

"А в случае с F-16 это не зависит от нас", - добавил он.

Напомним, на встрече в Институте Рональда Рейгана в Вашингтоне Зеленский заявил, что Украина нуждается в 128 истребителях F-16

Зеленский Владимир (21986) F-16 (586)
Украина теряет военную авиацию: самолеты стареют, летчики увольняются. 19 ИЮЛЯ 2021.

Украина может остаться без боевой авиации через 10 лет из-за изношенности советских самолетов, более того, украинские летчики уже массово увольняются из Воздушных сил Вооруженных сил Украины. По словам представителя командования ВС ВСУ Олега Гаврилко, в течение последних двух лет со службы уволились порядка 140 человек летного состава, еще более 40 человек хотят уволиться в этом году. Увольняются и новички, и опытные пилоты. Так, за этот год уволились 5-ро летчиков истребителей, которые выпустились в 2016 году, - это половина выпуска. Командование ВС ВСУ объясняет это низкими зарплатами: часть кадров "перетекает" из Минобороны в МВД, где платят больше. Сами же летчики рассказывают, что зарплаты - это последняя из причин увольнения. Больше их донимает бюрократия: на "бумажную работу" уходит около 70% рабочего времени, а налетывают за год 40-50 часов. Также среди причин недовольства - отношение командования и невозможность реализовать свой опыт в работе, даже если он получен за границей или в боях на Донбассе. https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/07/19/7301014/
12.07.2024 07:32 Ответить
Сначала эти уроды по приказу Ху#ла сделали всё, чтобы разогнать боевых лётчиков, а теперь они типа их ищут, чтобы что-то там расширить и углУбить. Давно знакомый киздёж...
12.07.2024 07:35 Ответить
12.07.2024 07:37 Ответить
Порада 🤡, починайте набирати пілотів - добровольців, дебіли, негайте час....
Пропонуйте людям все.....бо їхня робота окупиться сторицею.....
12.07.2024 07:46 Ответить
Потужно закликав, чи нє?
12.07.2024 07:58 Ответить
Надзвичайно потужно,що чуть в нього бомбо люк не розірвало
12.07.2024 08:04 Ответить
Не розширити, а поглибити

Відразу видно молодий, Горбачова не пам'ятає
12.07.2024 08:10 Ответить
12.07.2024 08:11 Ответить
закликав мєдлєнно. всі записували заклики.
12.07.2024 08:18 Ответить
 
 