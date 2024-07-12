Зеленский призвал расширить обучение украинских пилотов на F-16
Президент Украины Владимир Зеленский на Совете Украина-НАТО отметил необходимость расширения учебных программ для украинских пилотов на истребителях F-16.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом написал Зеленский в своем X (Twitter).
Высказываясь о предоставлении Украине обещанных членами "Коалиции истребителей" военных самолетов, глава государства отметил важность достаточного количества такой авиационной техники. Чтобы оно как минимум составило половину количества самолетов, которые РФ использует для войны с Украиной.
"Нам нужно достаточное количество F-16. Россия использует около 300 боевых самолетов; нам нужна, по крайней мере, половина этого. Необходимо расширить учебные миссии для пилотов", - говорится в заявлении Зеленского.
Он сказал, что ожидание такого количества самолетов, в том числе - с обучением персонала, вероятно, потребует определенного времени.
"Сколько лет мы будем ждать половину из 300 самолетов при нынешних темпах поставок и обучения?" - написал украинский президент.
Он подчеркнул, что война "не должна продолжаться так долго".
"А в случае с F-16 это не зависит от нас", - добавил он.
Напомним, на встрече в Институте Рональда Рейгана в Вашингтоне Зеленский заявил, что Украина нуждается в 128 истребителях F-16
Украина может остаться без боевой авиации через 10 лет из-за изношенности советских самолетов, более того, украинские летчики уже массово увольняются из Воздушных сил Вооруженных сил Украины. По словам представителя командования ВС ВСУ Олега Гаврилко, в течение последних двух лет со службы уволились порядка 140 человек летного состава, еще более 40 человек хотят уволиться в этом году. Увольняются и новички, и опытные пилоты. Так, за этот год уволились 5-ро летчиков истребителей, которые выпустились в 2016 году, - это половина выпуска. Командование ВС ВСУ объясняет это низкими зарплатами: часть кадров "перетекает" из Минобороны в МВД, где платят больше. Сами же летчики рассказывают, что зарплаты - это последняя из причин увольнения. Больше их донимает бюрократия: на "бумажную работу" уходит около 70% рабочего времени, а налетывают за год 40-50 часов. Также среди причин недовольства - отношение командования и невозможность реализовать свой опыт в работе, даже если он получен за границей или в боях на Донбассе. https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/07/19/7301014/
Пропонуйте людям все.....бо їхня робота окупиться сторицею.....
Відразу видно молодий, Горбачова не пам'ятає