Зеленский призвал расширить обучение украинских пилотов на F-16

Президент Украины Владимир Зеленский на Совете Украина-НАТО отметил необходимость расширения учебных программ для украинских пилотов на истребителях F-16.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом написал Зеленский в своем X (Twitter).

Высказываясь о предоставлении Украине обещанных членами "Коалиции истребителей" военных самолетов, глава государства отметил важность достаточного количества такой авиационной техники. Чтобы оно как минимум составило половину количества самолетов, которые РФ использует для войны с Украиной.

"Нам нужно достаточное количество F-16. Россия использует около 300 боевых самолетов; нам нужна, по крайней мере, половина этого. Необходимо расширить учебные миссии для пилотов", - говорится в заявлении Зеленского.

Он сказал, что ожидание такого количества самолетов, в том числе - с обучением персонала, вероятно, потребует определенного времени.

"Сколько лет мы будем ждать половину из 300 самолетов при нынешних темпах поставок и обучения?" - написал украинский президент.

Он подчеркнул, что война "не должна продолжаться так долго".

"А в случае с F-16 это не зависит от нас", - добавил он.

Напомним, на встрече в Институте Рональда Рейгана в Вашингтоне Зеленский заявил, что Украина нуждается в 128 истребителях F-16