Зеленський закликав розширити навчання українських пілотів на F-16

Президент України Володимир Зеленський на Раді Україна-НАТО наголосив на необхідності розширення навчальних програм для українських пілотів на винищувачах F-16.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це написав Зеленський у своєму X (Twitter).

Висловлюючись про надання Україні обіцяних членами "Коаліції винищувачів" військових літаків, глава держави відзначив важливість достатньої кількості такої авіаційної техніки. Щоб вона щонайменше склала половину кількості літаків, які РФ використовує для війни з Україною.

"Нам потрібна достатня кількість F-16. Росія використовує близько 300 бойових літаків; нам потрібна принаймні половина цього. Необхідно розширити навчальні місії для пілотів", - йдеться в заяві Зеленського.

Він пояснив, що очікування такої кількості літаків, зокрема з навчанням персоналу, ймовірно, вимагатиме певного часу.

"Скільки років ми чекатимемо на половину з 300 літаків при нинішніх темпах поставок і навчання?" - написав український президент.

Він наголосив, що війна "не повинна тривати так довго".

"А у випадку з F-16 це не залежить від нас", - додав він.

Нагадаємо, на зустрічі в Інституті Рональда Рейгана у Вашингтоні Зеленський заявив, що Україна потребує 128 винищувачів F-16