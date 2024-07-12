Зеленський закликав розширити навчання українських пілотів на F-16
Президент України Володимир Зеленський на Раді Україна-НАТО наголосив на необхідності розширення навчальних програм для українських пілотів на винищувачах F-16.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це написав Зеленський у своєму X (Twitter).
Висловлюючись про надання Україні обіцяних членами "Коаліції винищувачів" військових літаків, глава держави відзначив важливість достатньої кількості такої авіаційної техніки. Щоб вона щонайменше склала половину кількості літаків, які РФ використовує для війни з Україною.
"Нам потрібна достатня кількість F-16. Росія використовує близько 300 бойових літаків; нам потрібна принаймні половина цього. Необхідно розширити навчальні місії для пілотів", - йдеться в заяві Зеленського.
Він пояснив, що очікування такої кількості літаків, зокрема з навчанням персоналу, ймовірно, вимагатиме певного часу.
"Скільки років ми чекатимемо на половину з 300 літаків при нинішніх темпах поставок і навчання?" - написав український президент.
Він наголосив, що війна "не повинна тривати так довго".
"А у випадку з F-16 це не залежить від нас", - додав він.
Нагадаємо, на зустрічі в Інституті Рональда Рейгана у Вашингтоні Зеленський заявив, що Україна потребує 128 винищувачів F-16
Украина может остаться без боевой авиации через 10 лет из-за изношенности советских самолетов, более того, украинские летчики уже массово увольняются из Воздушных сил Вооруженных сил Украины. По словам представителя командования ВС ВСУ Олега Гаврилко, в течение последних двух лет со службы уволились порядка 140 человек летного состава, еще более 40 человек хотят уволиться в этом году. Увольняются и новички, и опытные пилоты. Так, за этот год уволились 5-ро летчиков истребителей, которые выпустились в 2016 году, - это половина выпуска. Командование ВС ВСУ объясняет это низкими зарплатами: часть кадров "перетекает" из Минобороны в МВД, где платят больше. Сами же летчики рассказывают, что зарплаты - это последняя из причин увольнения. Больше их донимает бюрократия: на "бумажную работу" уходит около 70% рабочего времени, а налетывают за год 40-50 часов. Также среди причин недовольства - отношение командования и невозможность реализовать свой опыт в работе, даже если он получен за границей или в боях на Донбассе. https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/07/19/7301014/
Пропонуйте людям все.....бо їхня робота окупиться сторицею.....
Відразу видно молодий, Горбачова не пам'ятає