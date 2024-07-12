РУС
Новости
Оккупанты присвоили географический бренд "Мелитопольская черешня"

черешня

Роспатент выдал свидетельство об "исключительном праве" на региональный бренд "Мелитопольская черешня" в пользу оккупантов.

Об этом пишет российское издание ТАСС.

"Федеральная служба по интеллектуальной собственности выдала первое свидетельство об исключительном праве на региональный бренд. Им стало географическое указание "Мелитопольская черешня", - говорится в сообщении.

При этом в Роспатенте не собираются останавливаться на черешне и планируют регистрировать другие украинские географические указания.

Напомним, Украина зарегистрировала географическое указание "Мелитопольская черешня" еще в 2020 году. Мелитопольская черешня известна с XIX века и выращивается вблизи города Мелитополь на обоих берегах реки Молочная, в пределах города Мелитополь и окружающих населенных пунктов.

Мелитополь (622) россия (97281) ягоды (9)
Мелитопольская черешня... Брэнд!!! Ахах... Прям как Шампанское!!!)))
12.07.2024 12:06 Ответить
В рашке же продают крымскую черешню, специально акцентируя на этом, типа не узбекская или азербайджанская, будет теперь и мелитопольская, спасибо ЗЕ-команде
12.07.2024 12:57 Ответить
 
 