Оккупанты присвоили географический бренд "Мелитопольская черешня"
Роспатент выдал свидетельство об "исключительном праве" на региональный бренд "Мелитопольская черешня" в пользу оккупантов.
Об этом пишет российское издание ТАСС.
"Федеральная служба по интеллектуальной собственности выдала первое свидетельство об исключительном праве на региональный бренд. Им стало географическое указание "Мелитопольская черешня", - говорится в сообщении.
При этом в Роспатенте не собираются останавливаться на черешне и планируют регистрировать другие украинские географические указания.
Напомним, Украина зарегистрировала географическое указание "Мелитопольская черешня" еще в 2020 году. Мелитопольская черешня известна с XIX века и выращивается вблизи города Мелитополь на обоих берегах реки Молочная, в пределах города Мелитополь и окружающих населенных пунктов.
