У военных РФ ухудшается ситуация с водообеспечением на ВОТ, - Центр нацсопротивления
Подразделения армии РФ испытывают проблемы с водообеспечением на ВОТ.
Об этом пишет Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что на ВОТ катастрофическая ситуация с водообеспечением. Причиной стали действия оккупантов, в частности подрыв ими дамбы Каховской ГЭС, а с этим исчезновение воды в системах водоснабжения.
"В то же время командиры армии РФ боятся подавать наверх правду об отсутствии воды в их подразделениях и отчитываются о максимальном обеспечении, - говорится в сообщении.
Поэтому солдаты врага вынуждены добывать воду самостоятельно, путем отбирания ее у гражданского населения. Особенно ситуация ухудшилась во времена аномальной жары.
