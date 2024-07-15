РУС
У военных РФ ухудшается ситуация с водообеспечением на ВОТ, - Центр нацсопротивления

На ТОТ проблеми з водою

Подразделения армии РФ испытывают проблемы с водообеспечением на ВОТ.

Об этом пишет Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что на ВОТ катастрофическая ситуация с водообеспечением. Причиной стали действия оккупантов, в частности подрыв ими дамбы Каховской ГЭС, а с этим исчезновение воды в системах водоснабжения.

"В то же время командиры армии РФ боятся подавать наверх правду об отсутствии воды в их подразделениях и отчитываются о максимальном обеспечении, - говорится в сообщении.

Поэтому солдаты врага вынуждены добывать воду самостоятельно, путем отбирания ее у гражданского населения. Особенно ситуация ухудшилась во времена аномальной жары.

армия РФ (20679) дефицит (312) оккупация (10309) вода (935) Центр национального сопротивления (608)
Топ комментарии
+15
У нас все гарно. У них все погано. Але наші відступають.

Але у них все жах, як погано...
15.07.2024 01:54 Ответить
+8
Як у людей вистачає витримки майже три роки писати беззмістовні повідомлення? Із калюж п'ють, не їдять, гонять в атаки, низький дух, жаліються на відсутність виплат... Тільки місцями міняй, і пре- секретар не потрібен.
15.07.2024 01:41 Ответить
+3
Много піть врєдно. Мінздрав.
15.07.2024 02:13 Ответить
Типо, Ванья, минздрав попереджае, мовляв, Безмiрна вада - БIЛОЧКИ влада. Когда будет ORA EXAKTA ... 11:00 ранку, Ванья, PLEASE, TO DRINK KALITATE SUPERIOARE ONLY . До того, Ванья, терпенье и труд все перетрут !!!







15.07.2024 08:34 Ответить
А у нас шо? Краше?
15.07.2024 04:30 Ответить
Вода точно видається. Як і продукти.
15.07.2024 06:23 Ответить
безкоштовно видається?
15.07.2024 06:44 Ответить
Повилазило кацапське г но верещіть якщо не подобається вУкраїні чого ти сюди тікало а не на рідні болота і сніги виявляється і мову знають раз пишуть Українською
15.07.2024 06:23 Ответить
Це подоляківські "толерантні", яким наказано сидіти тихенько, іноді лаяти владу, писати українською. І основна мета - сіяти паніку, відчай, "за що хлопці гинуть'', схиляти до капітуляціі. От же ж правда - нам не страшні московські воші, нам страшні українські гниди. Це основна причина війни, що затяглася.
15.07.2024 08:21 Ответить
 
 