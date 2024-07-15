У военных РФ ухудшается ситуация с водообеспечением на ВОТ, - Центр нацсопротивления

Подразделения армии РФ испытывают проблемы с водообеспечением на ВОТ.

Об этом пишет Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что на ВОТ катастрофическая ситуация с водообеспечением. Причиной стали действия оккупантов, в частности подрыв ими дамбы Каховской ГЭС, а с этим исчезновение воды в системах водоснабжения.

"В то же время командиры армии РФ боятся подавать наверх правду об отсутствии воды в их подразделениях и отчитываются о максимальном обеспечении, - говорится в сообщении.

Поэтому солдаты врага вынуждены добывать воду самостоятельно, путем отбирания ее у гражданского населения. Особенно ситуация ухудшилась во времена аномальной жары.

