Из-за грозы во Львове начались пожары

В ночь на 15 июля во Львове началось несколько пожаров из-за сильной грозы.

Об этом в своем фейсбуке написал заместитель городского головы Львова Андрей Москаленко, передает Цензор.НЕТ.

Из-за грозы пожары начались в нескольких местах, в частности:

  • На улице Кобылицы закоротило провод, идущий от церкви к домам. ГСЧС, облэнерго и аварийная служба работают на месте. В результате замыкания воздушной линии электроснабжения без света временно остались дома частного сектора и дома 2-этажной застройки вокруг улицы Кобылицы.
  • Также на улице Трускавецкой (на границе города) молния попала в заброшенное здание (4 на 4 метра), начался пожар.
  • Также пожар зафиксировали на улице Вашингтона. На балконе жилого дома (3 этаж), а также возгорание дома в районе Рудно.
  • Кроме того, аварийные бригады проверяют информацию о возгорании в пределах улицы Городоцкой (Железнодорожный район).

Также, по словам Москаленко, в городе зафиксированы перепад напряжения из-за грозы.

Также читайте: Из-за значительной жары были пожары на энергетических объектах в западном регионе, - Минэнерго

Львов (4643) непогода (827) пожар (6040)
Кацапів мало, природа додає.
15.07.2024 06:33 Ответить
Последствия "прилёта" молнии во Львове.

Местные пишут: "Думали Шахед взорвался".

https://t.me/insiderUKR/78822
15.07.2024 06:54 Ответить
Хіба причиною пожежі може стати гроза? Може через блискавку?
15.07.2024 07:06 Ответить
А де на заході України горіли підстанції через перенавантаження, тому ніби і відключати е/е.Може це чергова брехня від ze ублюдків?
15.07.2024 07:14 Ответить
"Загорівся провід до церкви" - новини на які ми заслужили.
15.07.2024 08:06 Ответить
 
 