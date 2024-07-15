Из-за грозы во Львове начались пожары
В ночь на 15 июля во Львове началось несколько пожаров из-за сильной грозы.
Об этом в своем фейсбуке написал заместитель городского головы Львова Андрей Москаленко, передает Цензор.НЕТ.
Из-за грозы пожары начались в нескольких местах, в частности:
- На улице Кобылицы закоротило провод, идущий от церкви к домам. ГСЧС, облэнерго и аварийная служба работают на месте. В результате замыкания воздушной линии электроснабжения без света временно остались дома частного сектора и дома 2-этажной застройки вокруг улицы Кобылицы.
- Также на улице Трускавецкой (на границе города) молния попала в заброшенное здание (4 на 4 метра), начался пожар.
- Также пожар зафиксировали на улице Вашингтона. На балконе жилого дома (3 этаж), а также возгорание дома в районе Рудно.
- Кроме того, аварийные бригады проверяют информацию о возгорании в пределах улицы Городоцкой (Железнодорожный район).
Также, по словам Москаленко, в городе зафиксированы перепад напряжения из-за грозы.
Местные пишут: "Думали Шахед взорвался".
https://t.me/insiderUKR/78822