Оккупанты на протяжении суток 455 раз ударили по Запорожской области, обстреляли Очаков и Куцурубскую громаду Николаевщины

Оккупанты за сутки более 450 раз обстреляли восемь населенных пунктов Запорожской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В течение суток оккупанты нанесли 455 ударов по 8 населенным пунктам Запорожской области, об этом рассказал глава Запорожской ОГА Иван Федоров.

187 БпЛА различной модификации атаковали Беленькое, Гуляйполе, Малую Токмачку, Левадное, Работино, Новоданиловку, Малиновку и Новоандреевку;

15 обстрелов РСЗО накрыли Новоданиловку и Работино;

253 артобстрела нанесены по территории Гуляйполя, Малой Токмачки, Новоандреевки, Работино, Новоданиловки, Малиновки и Левадного.

Обстрелы Николаевщины

Вчера, 14 июля враг атаковал дронами-камикадзе типа FPV Куцурубскую громаду, сообщил начальник Николаевской ОГА Виталий Ким. Возникло два пожара сухой травы за пределами населенных пунктов. Возгорания оперативно ликвидированы пожарными. Пострадавших нет.

Вечером, 14 июля, в 20:10 артиллерийским обстрелам подвергся г. Очаков Очаковской громады. Повреждены частные дома, гараж и линия электропередач. Также возникло возгорание сухой травы, которое было оперативно ликвидировано. Пострадавших нет.

