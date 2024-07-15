Оккупанты на протяжении суток 455 раз ударили по Запорожской области, обстреляли Очаков и Куцурубскую громаду Николаевщины
Оккупанты за сутки более 450 раз обстреляли восемь населенных пунктов Запорожской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
В течение суток оккупанты нанесли 455 ударов по 8 населенным пунктам Запорожской области, об этом рассказал глава Запорожской ОГА Иван Федоров.
- 187 БпЛА различной модификации атаковали Беленькое, Гуляйполе, Малую Токмачку, Левадное, Работино, Новоданиловку, Малиновку и Новоандреевку;
- 15 обстрелов РСЗО накрыли Новоданиловку и Работино;
- 253 артобстрела нанесены по территории Гуляйполя, Малой Токмачки, Новоандреевки, Работино, Новоданиловки, Малиновки и Левадного.
Обстрелы Николаевщины
Вчера, 14 июля враг атаковал дронами-камикадзе типа FPV Куцурубскую громаду, сообщил начальник Николаевской ОГА Виталий Ким. Возникло два пожара сухой травы за пределами населенных пунктов. Возгорания оперативно ликвидированы пожарными. Пострадавших нет.
Вечером, 14 июля, в 20:10 артиллерийским обстрелам подвергся г. Очаков Очаковской громады. Повреждены частные дома, гараж и линия электропередач. Также возникло возгорание сухой травы, которое было оперативно ликвидировано. Пострадавших нет.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль