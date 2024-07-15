Российские оккупанты обстреляли 7 громад Сумщины в течение дня, зафиксировано 90 взрывов

В течение дня россияне совершили 17 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 90 взрывов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграмм-канал Сумской ОГА.

Обстрелам подверглись, в частности:

Юнаковская громада: осуществлены артиллерийские обстрелы (20 взрывов), обстрел из РСЗО (19 взрывов), минометов (3 взрыва), пуски с самолета 6 ракет типа "НАР" (6 взрывов), сброс с БпЛА взрывных устройств (2 взрыва).

Эсманская громада: 4 мины сбросили россияне на территорию громады.

Зноб-Новгородская громада: враг бил из миномета (1 взрыв).

Белопольская громада: зафиксированы удары FPV-дронами (3 взрыва), обстрел из СПГ (2 взрыва), обстрел из РСЗО (10 взрывов).

Середино-Будская громада: враг нанес удар FPV дроном (1 взрыв).

Дружбовская громада: россияне ударили из минометов (14 взрывов).

Краснопольская громада: осуществлен сброс с БпЛА взрывных устройств (3 взрыва), артиллерийский обстрел (4 взрыва).

Напомним, под вечер в воскресенье, 14 июля, российские захватчики в течение 30 минут обстреливали жилые кварталы города Белополье Сумской области из реактивной системы залпового огня "Град". Есть раненые.

