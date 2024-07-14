Россияне из "Градов" обстреляли Белополье на Сумщине, двое раненых. ФОТОРЕПОРТАЖ

Под вечер в воскресенье, 14 июля, российские захватчики в течение 30 минут обстреливали жилые кварталы города Белополье Сумской области из реактивной системы залпового огня "Град". Есть раненые.

Об этом сообщила прокуратура Сумской области.

По данным следователей, враг открыл огонь в 17:00 и бил в течение получаса по жилым кварталам Белополья. Обстрел велся из РСЗО "Град".

Прокуратура сообщает, что в результате вражеского обстрела два 54-летних гражданских мужчины получили ранения.

Из-за атаки повреждены многоэтажка, частные дома, гаражные помещения и линия электропередач.

Начато досудебное расследование по факту нарушения врагом законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

В ведомстве также показали фото последствий обстрелов рашистов по Белополью.

