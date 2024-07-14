РУС
Россияне из "Градов" обстреляли Белополье на Сумщине, двое раненых. ФОТОРЕПОРТАЖ

Под вечер в воскресенье, 14 июля, российские захватчики в течение 30 минут обстреливали жилые кварталы города Белополье Сумской области из реактивной системы залпового огня "Град". Есть раненые.

Об этом сообщила прокуратура Сумской области, информирует Цензор.НЕТ.

По данным следователей, враг открыл огонь в 17:00 и бил в течение получаса по жилым кварталам Белополья. Обстрел велся из РСЗО "Град".

Прокуратура сообщает, что в результате вражеского обстрела два 54-летних гражданских мужчины получили ранения.

Из-за атаки повреждены многоэтажка, частные дома, гаражные помещения и линия электропередач.

Начато досудебное расследование по факту нарушения врагом законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

В ведомстве также показали фото последствий обстрелов рашистов по Белополью.

Читайте также: Над Сумщиной силы ПВО днем ​​сбили ракету

загарбники упродовж 30 хвилин обстрілювали житлові квартали Джерело:
Якщо це правда - того , хто керує обороною Сумщини треба знімати і віддавати під суд !
показать весь комментарий
14.07.2024 22:33 Ответить
Якби обороною керував ти - місто б не обстрілювали?
показать весь комментарий
14.07.2024 22:44 Ответить
Вступай в ЗСУ , потрапиш на фронт - багато що зрозумієш
показать весь комментарий
14.07.2024 22:46 Ответить
керує всім вова піськограй зеленський , його треба знімати і під суд !
показать весь комментарий
14.07.2024 23:23 Ответить
Спробуй , знімай - хто тобі заважає ?
показать весь комментарий
14.07.2024 23:30 Ответить
ти ж запитав хто керував , я відповів !
показать весь комментарий
14.07.2024 23:38 Ответить
Від Білопілля до кордону усього кілька кілометрів. Кацапи приїхали, відстрілялися і поїхали. До того ж написали, що в результаті обстрілу тільки двоє поранених, а їх більше. І загиблі є. Навіщо применшувати втрати і кому це вигідно?*
показать весь комментарий
15.07.2024 09:52 Ответить
 
 