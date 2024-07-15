На Львовщине из-за непогоды обесточено 214 населенных пунктов, - ОВА
В результате грозы без света остались 214 населенных пунктов во Львовской области.
Об этом сообщил председатель ОВА Максим Козицкий, информирует Цензор.НЕТ.
"Грозы с порывами ветра вызвали в разных районах Львовской области отключение электросетей. По состоянию на этот час из-за непогоды без электроснабжения 214 населенных пунктов (102 - полностью и 112 - частично)", - отметил он.
Глава ОВА добавил, что над восстановлением электроснабжения работают 74 бригады "Львовоблэнерго" в составе 318 работников, также задействовано 111 единиц спецтехники.
